Bir yıllık doğalgaz ihtiyacının yarısı depolanacak

11 Şubat 2018

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde açılan ilk kavernalarda (suni mağara) dolum işlemi başladı.

Tesiste, konutların bir yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'si olan 5,4 milyar metreküp doğalgazın depolanması hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk olarak 12 kavernada toplam 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak. Projenin ikinci aşaması olan ilave 48 kavernanın daha açılmasıyla 60 kavernaya ulaşacak tesis, tam kapasiteyle hizmet verecek.

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı M. Talha Pamukçu, proje kapsamında Tuz Gölü yataklarının özel bir yöntem ile eritilerek boş hacim oluşturulduğunu, bu hacmin doğalgaz depolama alanına çevrildiğini söyledi.

Projenin 2011 yılında başladığını, geçen yıl şubat ayında ilk gazın basılmasıyla faaliyete geçildiğini belirten Pamukçu, şöyle devam etti:

"Projemizin ilk kısmında toplam öngördüğümüz 12 kavernadan 6'sını 2018 yılı itibarıyla işletmeye aldık. Bu kavernalar ile 550 milyon metreküp hacme ulaşacağız.12 kavernayı da işleme aldığımızda 1,2 milyar metreküplük toplam depolama hacmine ulaşacağız. Türkiye'nin halihazırda yıllık doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküp civarındadır. Bunun da takribi 10 milyar metreküpü konutlarımızda tüketilmektedir. Dolayısıyla Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi, tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin doğalgaz konut tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek"

Pamukçu, "Projenin ilk aşaması kapsamında 6 kavernada gaz dolumuna başlamış bulunmaktayız. 2018 yılı içinde hedefimiz 6 kaverna ile 550 milyon metreküplük hacme ulaşmak. Geri kalan 6 kavernanın da devreye alınmasıyla, projenin ilk aşamasını tamamlayacağız" diye konuştu.

Projenin ikinci kısmı ile ilgili ihale sürecinin devam ettiğini dile getiren Pamukçu, "İkinci kısımla ilgili uluslararası finansman tedariği anlamında kredi sözleşme görüşmeleri ve ihale süreci devam etmektedir" bilgisini verdi.

Kaynak: AA