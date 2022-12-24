Birleşik Krallık'a ihracatta ‘CE' gidiyor ‘UKCA’ geliyor

Kapsama giren firmaların, ürünlerinin UKCA işareti taşımasına dikkat etmeleri gerekiyor. UKCA'nın İngiltere, Galler ve İskoçya piyasasına sunulacak eşya için kullanılması zorunlu olacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla bazı yeni teknik düzenlemelerin getirildiğine işaret ederek "CE işareti yerine Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirme simgesi olan UKCA işareti ikame edildi. Uygulama 1 Ocak 2022'de başladı ancak olası kayıpların önüne geçmek adına 1 Ocak 2023'e kadar CE işaretli ürünlerin İngiltere, İskoçya ve Galler'de kabul edilmesi kararı alındı. Bu geçiş süreci 1 Ocak 2024'e kadar devam ediyor. Bu açıdan mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına Birleşik Krallık tarafından olumlu bir tavır sergileniyor. İhracatçılar, çoğu ürün için halen AB gerekliliklerine uymaya ve 1 Ocak 2023'e kadar CE işaretini kullanmaya devam edebilecek. Yeni yaklaşım kapsamındaki mallarda UKCA işareti, 1 Ocak 2024'e kadar ürüne iliştirilen bir etikete veya beraberindeki bir belgeye eklenerek kullanılabilecek" dedi.

Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri ve en fazla ihracat yapılan 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. Ülkeye yılın 11 ayında 12 milyar dolarlık dış satım yapıldı.