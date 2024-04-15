Bitcoin'in pazar payı 2021'den bu yana en yüksek seviyede

Bitcoin'in kripto sektöründeki piyasa payı üç yılın en yüksek seviyesinde. Bu durum, en büyük dijital varlığı elinde bulunduran ABD ETF’lerine yönelik güçlü talebin yanı sıra daha küçük kripto varlıklar için zorlu bir dönemi yansıtıyor.

BloombergHT'nin CoinMarketCap verilerine dayandırdığı habere göre; geçen haftanın sonunda, 2,4 trilyon dolarlık kripto para piyasasının neredeyse yüzde 55'ini Bitcoin oluşturuyordu. Bu oran en son Nisan 2021’de görülmüştü.

Verilere göre Bitcoin’i; Ether, sabit coin Tether, Binance'in jetonu BNB ve Solana takip ediyor.

En başarılı çıkışlardan biri

BlackRock ve Fidelity gibi ihraççılar tarafından çıkarılan üç aylık spot Bitcoin ETF'lerine olan giriş 56 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bir fon kategorisi için şimdiye kadarki en başarılı çıkışlardan birine işaret ediyor.

Bitcoin; ETF'lere olan girişin desteklemesi ile Mart ortasında 73 bin 798 dolar seviyesine ulaşarak rekor kırmıştı.

En büyük kripto varlık o zamandan bu yana yaklaşık yüzde 6 geriledi. Daha küçük kripto varlıkların bir göstergesi olan bir endeks ise yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.

Bitcoin saat 17.00 sıralarında 65 bin 820 dolardan işlem görüyor.