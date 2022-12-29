Boğaz aksındaki yeni proje Barbaros 48’de ön satışlar başladı

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ’nin Zircirlikuyu’daki Genel Müdürlüğü’nde Barbaros48 Tanışma Ofisi’ni açan Fuzul Yapı, projeyi 24 ayda tamamlamayı hedefliyor. Asya’dan Avrupa’ya 180 derece boğaz hattını görebilecek bir açı ile inşa edilecek projede, kat yükseklikleri 4,5 metre olarak tasarlandı.

Projenin mimarisini Mental Design Works’un tasarladığı projenin iç mimarı ise KY Mimarlık’tan Koray Yavuzer oldu. Ofis-AVM gibi alanların yer almayacağı, sadece rezidans olarak planlanan projede, daire büyüklükleri 100 metrekare ile 350 metrekare arasında değişiyor. 3’üncü kattan itibaren panoramik boğaz ve tarihi yarımada manzarasına hakim projede, fiyatlar ortalama 10 bin dolardan başlıyor.

En üst katta sonsuzluk havuzu yer alıyor

2+1 daireler için iki, 3+1’ler için üç, 4+1’ler için dört, misafirler için ise ayrı otopark planlanan projenin en üst katında da sonsuzluk havuzu yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fuzul Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, İstanbul’un hak ettiği, iki kıtaya layık, değerini taşıyan, "Boğaz’ın gerçek hakimi" bir proje inşa etmek istediklerini vurguladı.

Satış için agresif bir politika gütmeyeceklerini, proje ile ilgili bilgi almak isteyenler için tanışma ofisi kurguladıklarını belirten Akbal şunları kaydetti:

"Lüks emlak yatırımcıları; yatırımlarını prim sağlayan, güvenli olan ve 'gelişen' büyük merkezlere kaydırıyor. Bunun en önemli sebebi ise pandemi sonrası paranın çok pahalı hâle gelmesi. Bu sebeple Avrupa’nın merkezinde lüks konut için metrekaresine 20-30 bin avro ödemek istemeyen yatırımcı, gelecekteki prim değeri daha yüksek olan İstanbul, Dubai gibi merkezlere yöneliyor. Bunun en önemli sebebi, Avrupa ve Amerika merkezli metropollerin primini tamamlamış şehirler olmaları.

Mesela şehirlerin banliyöleri dahil genel ortalama apartman dairesi metrekare fiyatı Cenevre’de 15 bin 260 avro, Zürih’te 13 bin 880 avro, Londra’da 13 bin 750 avro, Münih ve Paris’te ise 10 bin avro üzeriyken bu rakam İstanbul geneli ortalamada 26 bin TL. Başka bir ifadeyle bin 320 avro. Arada Avrupa merkezlerine kıyasla altı kattan fazla fark var. Bu rakamlar lüks konutta ise Avrupa merkezinde ve Amerika’da 30-40 bin avronun üzerinde."

Akbal, yerli ve yabancı lüks konut alıcılarının İstanbul’daki prim potansiyelini net olarak gördüklerini aktararak, "Biz de Barbaros48 projemizle bu oturumluk lüks proje arayışına bir cevap vermek istedik ve şehrimizin değerini yukarı taşıyacak özel bir proje tasarladık. Projemizin yatırım değeri 2 milyar lira seviyesinde. Bir gün mutlaka İstanbul’da da 'kıymetli' konut projelerinin metrekare fiyatının 30-40 bin avronun üzerinde olacak.

İstanbul’un bu seviyelere ulaşabilmesi için sektör oyuncusu olarak biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Türkiye’de edindiğimiz know how’ı Avrupa’ya da taşımaya hazırlanıyoruz. Almanya’da özellikle Frankfurt çevresinde arsa ve proje geliştirmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz." yorumunu yaptı.

"Dünyada konut satışları, Türkiye’nin aksine düşüşte"

Türkiye’de 11 ayda 1,3 milyona yakın konut satışı olduğunu hatırlatan Akbal, şunları kaydetti:

"Geçen seneye kıyasla yüzde 1 yukarıdayız. Ancak bu senenin tamamında Çin’de konut satışlarında yüzde 30 düşme bekleniyor. İlk 6 aylık resmi verilere baktığımızda ise Amerika’da yüzde 7, Kanada’da yüzde 19, İngiltere’de yüzde 23, Hollanda’da yüzde 25’e yakın düşüş var. Öyle ki Hollanda’da başlayan 'ev fiyatlarının artık ulaşılmaz olduğu algısı' Avrupa’ya da yayılıyor. Özetle prim yapmayacağını düşündüğü projeye kimse yatırım yapmıyor.

İngiliz araştırma şirketi Knight Frank’ın yeni raporunda lüks konut yatırımlarının bu sebeple gelişmekte olan önemli şehir merkezlerine kaydığı vurgusu yapılıyor. Ayrıca yine Knight Frank’ın araştırmasına göre değerlenen şehirler endeksinde yüzde 184,9 ile İstanbul ilk sırada.

İlginç bir bilgi de Ankara (yüzde 165,4) ve İzmir’de (yüzde 150,9) ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor. Metrekare satış fiyatının 15 bin avronun üstünde olduğu Cenevre’nin değerlenme oranı ise yüzde 8 seviyesinde. Bu oran Londra’da yüzde 6, Milan’da yüzde 5. Artık özetle hem global hem yerli nitelikli gayrimenkul yatırımcısı için prim İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de."