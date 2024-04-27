Bolat: Almanya'dan Türkiye'ye doğrudan yatırım 687 milyon dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TD IHK) 20. Kuruluş Yıldönümü Programı'na katıldı.

Bolat, sosyal medya paylaşımında, toplamda 452 üyesi bulunan TD IHK'da Türkiye'den 154 oda ve borsa yer aldığını, geri kalanların Türkiye ve Almanya’daki firmalardan oluştuğunu kaydetti.

Bakan, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin son dönemde artan ivmeyle oldukça olumlu seyrettiğini aktararak, Almanya'yla ikili ticaret hacminin 2023'te 50 milyar dolara ulaştığını aktardı.

Bolat şunları yazdı: "8 binden fazla Alman firması Türkiye’de faaliyettedir. Almanya, ülkemizdeki doğrudan yabancı yatırımcılar içerisinde en üst sıralarda yer almakta olup, 2023 yılında Almanya’dan ülkemize 687 milyon dolar tutarında doğrudan yatırım gerçekleştirilmiştir. Almanya’da yaşayan soydaşlarımız ve vatandaşlarımız ikili ilişkilerimizin en önemli unsurudur. Almanya'da takribi 80 bin Türk girişimcisi yılda 80 milyar avro ciro yapmakta ve 500 bin kişiyi istihdam etmektedir. Sivil Toplum Kuruluşlarının Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yapmış oldukları katkıları memnuniyet verici buluyoruz."