Bolat: Pazarcıların beklediği yeni düzenlemeleri hazırladık

Bolat, Polatlı Perpa Pazar Yeri'nde, pazar esnafı ile iftar programında bir araya geldi.

Bakanlık olarak ihracatın artırılması, dış ticaret açığının kapanması ve ülkeye daha fazla döviz kazandırılması konusunda çalıştıklarını dile getiren Bolat, aynı zamanda 2 milyon 300 bin şirket ve 2 milyon 220 bin esnaftan da sorumlu olduklarını söyledi. Çiftçilerin ürettiği alın terleri sebze, meyve, tahıl ve bakliyatların pazarcılar sayesinde tüketicilerin sofralarına taşındığını bildiren Bolat, onların çok önemli bir alışveriş fonksiyonunu yerine getirdiğini vurguladı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ekonomisine, 4,5 ekonomi daha katıldığına işaret ederek, "230 milyar dolar olan yıllık milli gelir, 1 trilyon 119 milyar dolara yükseldi. Bunun anlamı 1 ekonomik büyüklüğe, 4,5 ekonomik büyüklük daha katılması demektir." diye konuştu.

"Esnaflara, 21 yılda 468 milyar lira sübvansiyonlu kredi verildi"

Türkiye'nin, bölge ve dünya ülkeleri tarafından gıpta edilen bir noktaya geldiğine dikkati çeken Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2008 yılında dünya ekonomik krizi vardı, 2020'de dünyanın en büyük salgını vardı, 2022'de bölgemizde Rusya-Ukrayna Savaşı vardı, 2023 başında çok büyük bir deprem felaketi vardı. Ama hiçbir zaman başımızı öne eğmedik, hemen ayağa kalktık. Milletimizle, toplumumuzla birlikte dayanışma içinde bütün yaraları sarmaya çalışıyoruz… Dün 30 bin kişi deprem bölgesinde ev sahibi oldu, sene sonuna kadar 200 bin kişi olacak."

Esnaflara, 21 yılda 468 milyar lira sübvansiyonlu krediler verildiğini anımsatan Bolat, esnaf başına 750 bin lira kredi alındığını hatırlattı. Basit usulde defter tutan 850 bin esnafın kazançlarının vergi kapsamı dışına alındığına değinen Bolat, zaman zaman esnaflar için sicil affı da getirildiğini kaydetti.

Bolat, hükümet olarak pazarcılara desteklerinin devam edeceğinin altını çizerek, "Polatlı Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Levent Çağlancı, Polatlı için 41 proje hazırladı. Merkezi Hükümetin yardımıyla ve Turgut Altınok'un da kazanacağı Büyükşehir’İn katkılarıyla, koordineli şekilde Polatlı’ya 41 eser kazandıracak. 31 Mart akşamı Polatlı halkı Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Çağlancı'yı seçecek, buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Pazarcıların beklediği yeni düzenlemeleri hazırladık"

Pazarcıların isteklerini her zaman önemsediklerini dile getiren Bolat, 2012 yılında değiştirdikleri Haller Kanunu ile onların üreticilerden direkt ürün alabilmelerinin ve modern pazar yerleri kurulmasının önünü açtıklarını aktardı. Bolat, pazarcıların beklediği yeni düzenlemeleri de hazırladıklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazar tezgahlarıyla ile ilgili ayni haklar konusunun, kiralanma hususunda bakanlık olarak biz gerekli hazırlıkları yaptık. Meclis açıldıktan sonra Meclise göndereceğiz."

Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca da pazarcı esnafının her zaman devletin yanında olduğunu dile getirdi.

Levent Çağlancı ise memleketine borcunu ödemek için yola çıktığını söyledi.