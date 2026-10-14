Bolat'tan Avrupa sanayisi için uyarı: Türkiye dışarıda kalırsa rekabet gücü zarar görür

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Bakan Bolat, sosyal medya paylaşımlarında, Brüksel temasları kapsamında yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB Komisyonunun Temiz, Adil ve Rekabetçi Geçişten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Teresa Ribera ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bolat, Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini, AB'nin rekabetçilik ve ekonomik güvenlik gündemini, yeşil dönüşüm sürecini ve yeni sanayi politikalarının ekonomik entegrasyona etkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, "AB'nin yeni sanayi ve rekabetçilik politikalarının, Gümrük Birliğimiz temelinde tesis edilen güçlü üretim ve tedarik zincirlerini gözeten kapsayıcı bir anlayışla şekillendirilmesinin önemini vurguladık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret eden Bolat, ortak rekabet gücünü artıracak ve ekonomik ortaklığı güçlendirecek işbirliği imkanlarını ele aldıklarını aktardı.

Avrupa Parlamentosunda temaslar

Bakan Bolat, Avrupa Parlamentosu (AP) Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi Başkan Yardımcısı Tsvetelina Penkova ile görüşmesinde, AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında gündeme gelen "Made in EU" düzenlemelerini ve Türkiye'nin beklentilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Gümrük Birliği ve Türkiye ile AB arasındaki güçlü sanayi entegrasyonunun Avrupa'nın rekabet gücü açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Bolat, "Türkiye'nin düzenlemenin yürürlüğe girdiği ilk andan itibaren ortak ülke olarak tanınmasının ve tüm düzenlemeler bakımından AB ile eşdeğer muamele görmesinin önemini vurguladık." ifadesine yer verdi.

Bolat, Türkiye'nin statüsünün gelecekte yapılacak değerlendirmelere bırakılmadan, hukuki belirlilik sağlayacak şekilde mevzuatta açıkça güvence altına alınması yönündeki beklentilerini aktardıklarını ifade etti.

Türkiye'nin düzenlemelerin dışında bırakılmasının Avrupa sanayisinin üretim kapasitesini, rekabetçiliğini ve küresel pazarlardaki konumunu da olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Bolat, AP'deki yasama sürecinde Gümrük Birliği ortaklığının ve karşılıklı ekonomik çıkarların gözetilmesini beklediklerini kaydetti.

Otomotiv şirketleriyle görüşmeler

Bolat, Hyundai Motor Europe Üst Yöneticisi Xavier Martinet ile Sanayi Hızlandırma Yasası taslağı çerçevesinde otomotiv sektörünün geleceğini ve Türkiye-AB üretim ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik öncelikleri ele aldıklarını belirtti.

Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının ve uluslararası yatırımların Avrupa'nın küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu anımsatan Bolat, mevcut yatırımların sürdürülebilirliği ve yeni yatırımların önünün açılması için Türkiye'nin "Made in EU" düzenlemelerine tüm unsurlarıyla dahil edilmesinin önemini değerlendirdiklerini ifade etti.

Ford Başkan Yardımcısı John Lawler ile de yasa taslağını ve otomotiv sektörüne olası etkilerini görüştüklerini bildiren Bolat, mevcut yatırımların korunması, yeni yatırımların teşvik edilmesi ve Türkiye-AB otomotiv değer zincirlerinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımları ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, AB kurumları ve üye ülkeler nezdindeki girişimlerini, sektörün önde gelen yatırımcılarıyla yürüttükleri yakın diyalogla desteklediklerini vurguladı.

Sınırda karbon düzenlemesi ve e-ticaret

AB Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile görüşmesine ilişkin Bakan Bolat, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Çalışma Grubu kapsamındaki çalışmalar ile sınır ötesi e-ticarete yönelik yeni düzenlemeleri ele aldıklarını belirtti.

Bolat, Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) SKDM kapsamındaki akreditasyonunun kabul edilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının dikkate alınması, Türkiye'nin üretim yapısını doğru yansıtan varsayılan emisyon değerlerinin belirlenmesi ve Türkiye'de kurulmakta olan Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında ödenen karbon bedellerinin AB tarafından tanınması yönündeki beklentilerini aktardıklarını ifade etti.

A.TR Dolaşım Belgesi kapsamındaki eşyanın, AB'nin düşük kıymetli gönderilere yönelik gümrük vergisinden muaf tutulması konusunda sağlanan mutabakattan memnuniyet duyduklarının altını çizen Bolat, aynı yaklaşımın AB tarafından getirilmesi öngörülen işlem ücretine de yansıtılmasının önemine işaret etti.

Belçika ile ticarette 15 milyar dolar hedefi

Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile görüşmesinde ikili ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek adımları kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlattı.

2025'te 9,2 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda, ticaretin daha dengeli ve katma değerli ürünler temelinde geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve iş dünyaları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştüklerini belirten Bolat, Belçikalı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımlarının yaklaşık 5,6 milyar dolara, Türk yatırımcıların Belçika'daki yatırımlarının ise 868 milyon dolara ulaştığını hatırlattı.

Bakan Bolat, enerji, lojistik, ulaştırma, dijitalleşme, savunma sanayisi ve ileri imalat başta olmak üzere birçok alanda yeni fırsatları hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

2027'de düzenlenmesi öngörülen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısının yeni fırsatları somut sonuçlara dönüştürecek önemli bir platform olarak değerlendirileceğine işaret eden Bolat, "Made in EU" girişimi kapsamında Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa üretim ve tedarik zincirleriyle bütünleşmiş yapısının dikkate alınması gerektiğini Belçika Bakanı'na aktardıklarını bildirdi.