Borsa, altın, döviz: Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 artışla 5.440,64 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,47 puan değer kazandı.

Dün 5.384,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,89 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 5.371,28 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.348,68, en yüksek ise 5.452,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 0,56 ve hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Kardemir (D), Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.910 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 128,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7960 liradan, avro 20,3470 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.910 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 84,5 dolardan işlem görüyor.