Borsa İstanbul'da kayıp yüzde 7'i buldu: 2'nci kez devre kesici uygulandı

Haftanın son işlem gününe yüzde 0,53'lük düşüşle 9.495,97 puandan başlayan BIST 100 endeksi, saat 10:52'de yüzde 5 değer kaybına ulaştı. Gelişmenin ardından BİST 100 endeksinde devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

İki devre kesicinin arası sadece 5 dakika sürdü

Borsa İstanbul, BİST 100 endeksini 11:22 itibarıyla tekrar işleme açarken 5 dakikanın ardından yaşanan yüzde 7'lik kayıp nedeniyle 2. kez devre kesici uygulandı. BIST 100 endeksi 9.136,42 ile son 4 ayın en düşük seviyesinde.

Konuya ilişkin yapılan KAP bildiriminde:

"Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

Borsa İstanbul'da hafta boyunca volatilite yüksekti. Çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ise endeks günü yüzde 8,72 gibi sert bir kayıpla 9.860,29 puandan tamamlamıştı.

Merkez Bankası’ndan kritik adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda yaşanan dalgalanmayı kontrol altına almak için Para Politikası Kurulu’nun (PPK) ara toplantısında faiz adımı attı. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 44’ten 46’ya yükseltildi. Politika faizi yüzde 42,5’te, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41’de sabit tutuldu. Ayrıca TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verileceğini açıkladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" denildi. Bu açıklamalar piyasalarda kısa vadeli istikrar sağlasa da satış baskısını tamamen ortadan kaldırmaya yetmedi.

Borsa İstanbul’dan açığa satış kararı

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan hisselerde açığa satış işlemleri için 1 gün süreyle yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Bu uygulama üst üste 4. işlem haftasında da devam ediyor.

Analistler, gün içinde açıklanacak olan yurt içi tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesi cari işlemler dengesi ve tüketici güven verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puan seviyeleri destek, 9.900 ve 10.000 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.