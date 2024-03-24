Borsa yatırımcısı sayısı 8.3 milyona ulaştı

MKK'nın resmi verilerine göre 22 Mart itibariyle borsada 8 milyon 291 bin 424 yatırımcı bulunuyor. Borsadaki pay senetlerinin piyasa değeri 12,5 trilyon lira seviyesinde.

İstatistiklere göre borsada yaklaşık bir sene önce 3,9 milyon yatırımcı varken, piyasa değeri 5,7 trilyon liraydı. Geçen şubat ayında ise yatırımcı sayısının 8,17 milyon olduğu görüldü. Böylece bir ayda sınırlı da olsa artış yaşandı.