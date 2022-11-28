Borsalar kripto varlıkların güvenliğini nasıl sağlamalı?

Singapur merkezli küresel kripto para borsası Phemex, sistemin ve kullanıcı hesaplarının güvenliğini attığı yeni adımlarla destekliyor. Bu kapsamda yeni bir uygulamayı hayata geçiren borsa, tasarladığı Hiyerarşik Deterministik Soğuk Cüzdan Sistemi’yle kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefliyor. Bu gelişmeyle birlikte Phemex’e yatırım yapan fon sahiplerinin varlıkları periyodik olarak birden çok imzalı soğuk cüzdanda toplanıyor. Her bir kullanıcıya bir soğuk cüzdan fon yatırma adresi tanımlayan Hiyerarşik Deterministik Soğuk Cüzdan Sistemi ile kullanıcı fonlarını SAFU (güvende) tutmak amaçlanıyor. Yatırımlar çevrim dışı imza yoluyla periyodik olarak birden fazla soğuk cüzdanda toplanıyor.

Phemex, sahip olduğu Wall Street risk kontrolü tecrübesiyle de kötü niyetli eylemleri tespit ederek kullanıcı varlıklarının ve platformun güvenliğini sağlama noktasında hızlıca harekete geçebiliyor. Platformdaki nitelikli fon çekme talepleri, çevrim dışı imza ile gerçekleştiriliyor. Ayrıca varlıklar üzerindeki tüm işlemler çevrim dışı imza ile yapılarak soğuk cüzdan sisteminde depolanıyor.

Borsa, benimsediği şeffaflık politikası doğrultusunda kullanıcıların rezervlerdeki fonlarının güvenliğini kontrol edebilmesi için rezerv kanıtı yayınlamaya devam ediyor. Ayrıca, Phemex’in ödenmemiş kurumsal borcu olmadığını da kamuoyuyla paylaşılıyor. Rezerv kanıtlarının yayınlanması ve uygulamaya alınan yeni güvenlik önlemleri ile kripto ekosistemindeki güven endeksinin olumlu yönde etkilenmesi bekleniyor.

SAFU, kripto ekosisteminde ne anlama geliyor?

SAFU; kripto paraların soğuk cüzdanlarda, Phemex gibi borsalarda veya ekosistemdeki kullanıcıların cüzdanında güvenli bir şekilde saklandığını ifade eden bir kripto terimidir. Kullanıcı varlıklarının güvende olduğu anlamına gelen bir ifade olarak kullanılıyor. SAFU, “güvende” demenin “kriptoca” yoludur. Özellikle Twitter’da yer alan kripto topluluklarında kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ifade etmek için sıklıkla kullanılıyor.