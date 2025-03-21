BP'den 1 milyar dolarlık devir! TANAP boru hattındaki payının dörtte birini Apollo'ya satıyor

Petrol ve doğalgaz devi BP, Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesindeki hisselerinin bir kısmını elden çıkarma kararı aldı. Şirket, TANAP’taki yüzde 12’lik hissesinin dörtte birini (Yüzde 3) yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında Amerikan özel sermaye şirketi Apollo Global Management’a satmak üzere anlaşmaya vardı.

BP CEO’su Murray Auchincloss’un göreve gelmesinin ardından şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarını azaltarak fosil yakıt projelerine odaklanma stratejisi doğrultusunda bu tür varlık satışlarını hızlandırdı. Auchincloss, 2027 yılına kadar toplamda 20 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

TANAP, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz doğalgaz sahasında üretilen gazı, Türkiye üzerinden Avrupa pazarına taşıyan Güney Gaz Koridoru’nun en önemli halkasını oluşturuyor. Boru hattı, Türkiye’de BOTAŞ tarafından yüzde 30 oranında sahiplenilirken, BP bu projede yüzde 12’lik paya sahipti.

Satış işlemi, BP’nin enerji portföyünü sadeleştirme ve stratejik önceliklerine kaynak yaratma çabasının bir parçası olarak değerlendirilirken, TANAP hattının enerji arz güvenliği açısından kritik önemi sürüyor.

TANAP nedir?

1811 kilometreyle Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun doğal gaz boru hattı olan TANAP, Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahası’nda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasını sağlıyor.