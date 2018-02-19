BTM’nin ilk mucit girişimcisinden 5 yıl için 5 milyon dolarlık imza

19 Şubat 2018

İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), iş fikirlerini ticari hayata entegre etme konusunda önemli başarılara imza atıyor. BTM’nin ilk girişimcilerinden olan Mekatronik Yüksek Mühendisi Doğukan Esener, icat ettiği “Isı Reaktörü” projesi ile girişimcilikten yatırımcılığa adım attı.

Esener, Isı Reaktörü projesinin patentini 5 milyon dolara 5 yıl süreyle Türkiye’nin lider önde elen makine üreticisi firmalarından birine kiraladı. Esener bu süre zarfında, söz konusu firmanın “Isı Reaktörü”nü kullanarak ürettiği makinelerin satışlarından elde edeceği kârdan da yüzde 20 pay alacak.

Gıda devi de ilgileniyor

Esener’in geliştirdiği Isı Reaktörü, su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı parlayıcı petrol ürünleri gibi sıvı ve akışkan olan her şeyi ısıtabiliyor. Üstelik bu işlemi 30 metrelik değil, 3 metrelik kazanlarda istenilen süre içinde yaparak hem yerden hem de zamandan tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

Makine üreticisi firma ise bu reaktörün asitli gıda işleme kısmını kiraladı. Esener, asit olmayan gıda ürünleri kısmının kiralanması konusunda da şu an Türkiye’nin en büyük gıda üreticisi gruplarından biri ile önemli bir aşamaya gelmiş durumda.

Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM’nin ilk girimcilerinden olan Esener, Ağustos 2017’den beri BTM’nin Hızlandırma Kampı’nda yer alıyor.

BTM ile fuara katıldı, icadını sattı

6-7 Eylül 2017’de gerçekleştirilen MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi’nde BTM Standı içerisinde yer alan Esener, bu fuarda “Isı Reaktörü” projesini detaylı bir şekilde tanıtma fırsatı buldu. Projesinin patentini kiraladığı makine firması ile görüşmelere de bu fuar sayesinde başladığını belirten Esener, BTM’ye gelmeden önce icadının fiziksel hesaplarını yapmış ve tasarımlarını tamamlanmış olduğuna vurgu yaparak, “Ancak BTM ile birlikte ürünü MVP’ye dönüştürme, iş fikri yaratma ve pazarlama stratejisi oluşturma süreçleri gerçekleşti. Patenti dahi olsa, ürüne nasıl sahip çıkılacağını ve hukuki süreçleri BTM ile öğrendim” dedi.

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da fikri olan ve fikirlerini ticarileştirmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu kaydetti.