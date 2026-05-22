Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Hangileri kazandırdı, hangileri kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,89 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,43 değer kazandı, altının gram fiyatı ve avro/TL yatay seyretti.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.966,26 puanı ve en yüksek 14.342,48 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,89 altında 13.808,20 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yatay seyirle 6 bin 632 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı da önceki haftanın hemen üzerinde 44 bin 684 lira oldu.

Geçen hafta sonu 11 bin 106 lira olan çeyrek altının satış fiyatı önceki haftanın hemen üzerinde 11 bin 109 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,43 artarak 45,7390 lira olurken, avro haftayı yatay seyirle 53,0340 liradan tamamladı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 3,24, emeklilik fonları yüzde 3,66 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında tek kazandıran yüzde 0,69 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.