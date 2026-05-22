Finansal İstikrar Komitesi: "Türkiye ekonomisi şoklara karşı dirençli"

CHP kurultayına ilişkin davada verilen “mutlak butlan” kararının ardından finansal piyasalarda sert hareketler yaşandı.

Kararın ardından Borsa İstanbul’da satış baskısı hızlanırken, BIST 100 endeksindeki kayıplar gün içinde yüzde 6’nın üzerine çıktı. Piyasalardaki dalgalanmanın ardından ekonomi yönetimi de olağanüstü toplantı kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Kapsamlı bir şekilde ele alındı

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi:

- Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Güçlü sermaye tamponları

- Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

- Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir.