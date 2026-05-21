Mutlak butlan kararı sonrası Türkiye’nin risk primi (CDS) yükseldi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin davada verilen “mutlak butlan” kararının ardından piyasalarda satış baskısı arttı.

Gün içinde negatif seyreden piyasalarda karar sonrası satışların derinleştiği görülürken, Türkiye’nin risk göstergelerinden biri olan 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yükselişe geçti.

Kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi yüzde 5'e yakın artışla 250 baz puanı aştı.

CDS nedir?

CDS (Credit Default Swap), Türkçe'de “kredi risk primi” ya da “kredi temerrüt takası” olarak adlandırılan bir finansal güvence mekanizmasıdır.

Bir ülkeye ya da şirkete borç veren yatırımcıların, bu borcun geri ödenmeme riskine karşı satın aldığı sigorta benzeri finansal ürünlere CDS denir. CDS seviyesi yükseldikçe, ilgili ülke veya şirketin risk algısının arttığı değerlendirilir.

CDS işlemleri genellikle borsa dışında, tezgahüstü piyasalarda (OTC - over the counter) gerçekleştiriliyor.