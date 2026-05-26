Bulls Yatırım Hareket Proje hisseleri için yatırım tavsiyesini açıkladı

Bulls Yatırım, 26 Mayıs 2026 tarihli araştırma raporunda Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği (HRKET) hisselerini "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi ile takip listesine eklediğini duyurdu. Hazırlanan değerleme raporunda, hissenin 25 Mayıs 2026 tarihindeki 79,80 TL kapanış fiyatı temel alınarak yüzde 79 oranında yükseliş potansiyeli barındırdığı öngörüldü. Değerleme çalışmasında, şirketin yurt dışı gelirleri, ekipman kapasitesi ve yenilenebilir enerji alanındaki pazar payı büyüme beklentilerinin temelini oluşturdu.

Hareket Proje hisse hedef fiyatı

Hareket Proje hisse hedef fiyatı, İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemi ile çarpan analizinin yüzde 50 oranında eşit ağırlıklandırılması sonucunda 142,70 TL olarak hesaplandı. Bulls Yatırım raporunda, her iki değerleme yönteminin de anlamlı bir yukarı yönlü potansiyele işaret ettiği ve birbirini desteklediği aktarıldı.

Raporda detaylandırılan çarpan analizi kapsamında, Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK) ve Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) çarpanları eşit ağırlıkla dikkate alındı. Farklı ülkelerden seçilen toplam 11 şirketin incelendiği çalışmada, 14,2x medyan FD/FAVÖK ve 2,2x medyan PD/DD çarpanlarına ulaşıldığı belirtildi. Çarpan analizi tek başına yüzde 76 yukarı potansiyel ile 140,20 TL seviyesini gösterirken, İNA modelinde hedef fiyatın 145,10 TL olarak saptandığı raporda ifade edildi.

Küresel operasyonlar ve ekipman yatırımlarının bilançoya etkisi

Şirketin son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek tutarlı ekipman yatırımlarıyla ağır kaldırma ve proje taşımacılığı alanındaki kapasitesini artırdığının tespit edildiği raporda, bu durumun katma değerli projelerde daha aktif rol alınmasını sağladığı ifade edildi. Suudi Arabistan, Katar, Özbekistan ve Türkmenistan gibi pazarlarda yürütülen projelerin, şirketin küresel bir markaya dönüşme sürecini desteklediği değerlendirmesi yapıldı.

Açıklanan son finansal verilere göre şirketin ihracat gelirlerinin brüt satışlar içerisindeki payının yüzde 45,1 seviyesinde gerçekleştiği ve bu oranın ilerleyen dönemde artırılmasının hedeflendiği raporda paylaşıldı. Yatırım harcamaları tarafında ise şirketin 2024-2025 döneminde yatırım fazını tamamladığı varsayılarak, önümüzdeki yıllarda yıllık yatırım harcamalarının yaklaşık 5 milyon avro seviyesinde gerçekleşebileceği tahmin edildi.

Yenilenebilir enerji projeleri ve uzun vadeli büyüme beklentileri

Yenilenebilir enerji alanında uçtan uca çözümler sunan şirketin bugüne kadar katkı sağladığı rüzgâr enerjisi projelerinin toplam 6 bin 118 MW enerji üretim kapasitesine ulaştığı raporda vurgulandı. Türkiye'nin kurulu rüzgâr enerjisi gücünün yaklaşık yüzde 45'inde şirketin imzasının bulunduğu, Umman gibi ülkelerdeki büyük ölçekli offshore operasyonlarının uluslararası referansları güçlendirdiği aktarıldı.

Gelir tablosu projeksiyonlarında, şirketin faaliyet gösterdiği alandaki talep artışı doğrultusunda önümüzdeki dönemde gelirlerde reel bazda yaklaşık yüzde 5 büyüme varsayıldığı raporda ifade edildi. Bu kapsamda şirketin 2026 yılı hasılatının yüzde 37 artışla 8 milyar 168 milyon TL seviyesine ulaşmasının beklendiği dile getirildi. Kârlılık tarafında 2025 yılında yaşanan sınırlı gerilemenin ardından, FAVÖK marjının kademeli olarak toparlanarak uzun vadede yüzde 35,2 seviyesinde dengeleneceğinin öngörüldüğü açıklandı. Küresel enerji ve altyapı yatırımlarının artmasıyla birlikte şirketin uzun vadeli büyüme ivmesini korumasının beklendiği sonucuna varıldı.