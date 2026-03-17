Bursa’nın yeni büyüme projeleri gündeme alındı

Bursa Ticaret ve Sanayi Oda­sı (BTSO), meslek komite­leri ve sektörel konsey başkan­larını Bursa Business School’da düzenlenen istişare toplantısın­da bir araya getirdi. Toplantıda sektörlerin güncel sorunları, çö­züm önerileri ve Bursa ekonomi­sinin geleceğine yönelik projeler ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” motto­suyla iş dünyasının birlik ve da­yanışma içinde hareket ettiğini söyledi.

Nezaket ÇETİN - BURSA

BTSO’nun TEKNOSAB, BU­TEKOM, GUHEM, MESYEB, Bursa Model Fabrika ve Bursa Business School gibi projelerle kente önemli yatırımlar kazan­dırdığını ifade eden Burkay, ye­ni dönemde de büyüme odak­lı projelerin sürdüğünü söyledi. TEKNOSAB’da planlanan lojis­tik teknoparkın Güney Marma­ra’nın en büyük lojistik merkez­lerinden biri olacağını belirten Burkay, girişim sermayesi fonu­nun yatırımcı sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üç fonu arasında yer aldığını ifade etti.

Burkay ayrıca şehir fonu, veri merkezi ve e-ticaret platformu gibi yeni projelerin hazırlıkları­nın sürdüğünü, KOBİ OSB pro­jesi için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.

