Bursa’nın yeni büyüme projeleri gündeme alındı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), meslek komiteleri ve sektörel konsey başkanlarını Bursa Business School’da düzenlenen istişare toplantısında bir araya getirdi. Toplantıda sektörlerin güncel sorunları, çözüm önerileri ve Bursa ekonomisinin geleceğine yönelik projeler ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” mottosuyla iş dünyasının birlik ve dayanışma içinde hareket ettiğini söyledi.
Nezaket ÇETİN - BURSA
BTSO’nun TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM, MESYEB, Bursa Model Fabrika ve Bursa Business School gibi projelerle kente önemli yatırımlar kazandırdığını ifade eden Burkay, yeni dönemde de büyüme odaklı projelerin sürdüğünü söyledi. TEKNOSAB’da planlanan lojistik teknoparkın Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezlerinden biri olacağını belirten Burkay, girişim sermayesi fonunun yatırımcı sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük üç fonu arasında yer aldığını ifade etti.
Burkay ayrıca şehir fonu, veri merkezi ve e-ticaret platformu gibi yeni projelerin hazırlıklarının sürdüğünü, KOBİ OSB projesi için de çalışmaların devam ettiğini belirtti.