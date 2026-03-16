Konutta yatırımcıların yeni gözdesi 1+1: İki avantajla satışları patladı

Küresele piyasalar savaşın yankıları ile sarsılırken, konut yatırımcının gözdesi olmayı sürdürüyor. Sektör temsilcileri ise yatırımlık konutta 1+1 çılgınlığına dikkat çekiyor, 1+1 konutların hem hira getirisi hem de satışta avantaj sağladığına dikkat çekiyor.

Yatırımcıların odağı konut alımı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, yatırımcıların konut piyasasını yakından takip ettiğini ve fırsatları değerlendirmeye çalıştığını belirterek, yatırımcıların odağında konut alımının olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde küresel gelişmelerde yaşanabilecek normalleşmeyle birlikte, konut piyasasının yeniden ekonomik gündemin önemli başlıklarından biri olacağına işaret eden Akçam, sektörün daha yoğun şekilde gündeme geleceğini vurguladı.

Konut alacak vatandaşlara uyarı

Akçam, arsa maliyetlerinin, inşaat girdilerinin ve finansman koşullarının, konut fiyatlarını orta ve uzun vadede yukarı taşıyabilecek unsurlar arasında yer aldığının altını çizerek, konut alacaklara şu uyarılarda bulundu:

"Yatırım amaçlı alımlarda kira getirisi, satış kolaylığı ve likidite avantajı nedeniyle özellikle 1+1 dairelerin daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satışlar içindeki payı, ortalama yüzde 25 civarında. Buna karşın, oturum amaçlı konut alımlarında aile yapısına uygun daha büyük konutlar tercih ediliyor."

Akçam, konut yatırımlarında doğru analizin önemli olduğunu, topraktan konut alımlarında ise projenin güvenilirliğinin, müteahhit geçmişinin ve hukuki süreçlerin mutlaka detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini kaydetti.