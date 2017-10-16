Bütçe, eylülde 6,4 milyar lira açık verdi

16 Ekim 2017

Bütçe, eylül ayında 6,4 milyar lira açık verdi. 9 aylık ‘açık’ 31,6 milyar dolar oldu.

Eylül'de bütçe gelirleri geçen yıla göre yüzde 32.9 oranında artarak 48 milyar TL olurken, aynı ay bütçe giderleri 54,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-eylülde bütçe giderleri 488,2 milyar TL, gelirleri 456,6 milyar TL olarak kaydedildi.

Eylül ayında vergi gelirleri ise 41,8 milyar lira oldu.

"Harcamalar kontrol altında tutulacak"

Verileri açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın kalan döneminde de harcamaları kontrol altında tutacaklarını ifade ederek, "Yıl sonunda bütçe açığının hedefimizden daha düşük gerçekleşeceğine inanıyorum. Önümüzdeki aylarda bütçenin gelir tarafında daha olumlu bir gelişme olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Bakan Ağbal, ekonomik göstergelerde genele yaygın bir iyileşme olduğunu söyledi. Ağbal, ihracat tarafında çok güçlü bir performans öngördüklerini belirterek, yıl sonunda ihracat rakamını 156,5 milyar doların üzerine çıkarmayı umduklarını bildirdi.

Ağbal, "Son bir yılda 1 milyonun üzerinde bir istihdamı yakaladık. İstihdamdaki artış bütün sektörlerde var" dedi.