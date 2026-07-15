Büyük bankalar bilanço dönemine güçlü giriyor

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ABD'de bilanço sezonu, finans sektörünün dev oyuncularıyla başlıyor. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarının, sektörün güçlü performansını bir kez daha ortaya koyması bekleniyor.

Bloomberg verilerine göre analistler, söz konusu bankaların tamamının geçen yılın aynı dönemine kıyasla kâr artışı açıklayacağını öngörüyor. Özellikle ilk çeyrekte rekor seviyelere ulaşan işlem gelirlerinin ikinci çeyrekte de yüksek seyrini koruması bekleniyor.

Yapay zekâ ve halka arzlar bankalara destek sağladı

Bankacılık sektörünün güçlü görünümünde yapay zekâ yatırımları önemli rol oynuyor. SpaceX'in rekor büyüklükteki halka arzı, sürece aracılık eden bankalara yaklaşık 500 milyon dolarlık gelir sağladı. Piyasalar ayrıca OpenAI ve Anthropic'in yıl içinde gerçekleşmesi beklenen halka arzlarının da yatırım bankacılığı gelirlerini desteklemesini bekliyor.

Sağlıklı kredi büyümesi, canlı sermaye piyasaları ve tüketici harcamalarındaki artış da sektörün kârlılığını destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Kredi piyasalarında şimdilik risk sinyali yok

Önceki çeyrekte özel kredi fonlarına yönelik endişeler gündeme gelse de analistler, kredi piyasalarında önemli bir bozulma yaşanmadığını belirtiyor. HSBC analisti Saul Martinez, bankacılık sektöründeki kredi görünümünü "olumlu" olarak değerlendirirken, sektörün temel dinamiklerinin güçlü kaldığını ifade etti.

Fed'in stres testlerini başarıyla geçen birçok büyük banka ise hisse geri alım programlarını genişletirken temettü dağıtım planlarını da artırdı. Bu gelişmelerin ardından Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citigroup hisseleri rekor seviyeleri test ederken, Bank of America ile JPMorgan da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Tüketici harcamaları ekonomiyi desteklemeyi sürdürüyor

Bank of America Institute verilerine göre haziran ayında kart harcamaları yıllık bazda yüzde 6,3 artarak son dört yılın en güçlü yükselişini kaydetti. Harcamalardaki artışın ağırlıklı olarak isteğe bağlı tüketim kalemlerinden kaynaklanması, ABD ekonomisinde iç talebin güçlü seyrini koruduğuna işaret etti.

Bank of America CEO'su Brian Moynihan da tüketicilerin harcamalarını sürdürmesinin ekonomik büyüme açısından kritik önem taşıdığını belirterek, güçlü tüketici talebinin ekonomiye destek vermeye devam ettiğini söyledi.

Yatırımcılar temkinli iyimser

Olumlu beklentilere rağmen yatırımcılar, bankaların mevcut yüksek kârlılığını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda temkinli davranıyor. Yüksek yapay zekâ değerlemeleri, enerji fiyatlarındaki artış ve küresel ekonomik belirsizliklerin önümüzdeki dönemde bankacılık sektörünü nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da mayıs ayında yaptığı değerlendirmede, bankasının şu anda normalin üzerinde kâr ettiğini belirterek, "Şimdilik her şey yolunda. Ancak gelecekte ne olacağını kimse kesin olarak bilemez" ifadelerini kullanmıştı.