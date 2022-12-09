Büyük Faw Limanı'nın ilk etabı 5 milyar dolara yapılacak

Orta Doğu'nun en büyük limanlarından biri olacak Irak'ın Basra kentindeki Büyük Faw Limanı'nın inşa çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.

Ülkenin en güneyindeki Basra vilayetinde inşası devam eden liman, Basra Körfezi'nin Khor Abdullah burnu girişinde yer alıyor.

Irak'ın en önemli stratejik projelerinden biri sayılan liman, aynı zamanda Fırat ve Dicle nehirlerinin körfezden denize dökülmeden önce birleştiği yer olan, Şatt'ül-Arab'ın ağzında yer alıyor.

Limanın inşaat alanı 54 kilometrekare olup doğu ve batı dalgakıranlarının arasında yer alıyor.

İnşaatını Güney Koreli şirket Daewoo'nun yürüttüğü; 90 rıhtım kapasitesine sahip olması planlanan limanın çevresinde 2 sanayi bölgesi, konut projeleri, seyahat ve turizm amaçlı alanlar da yer alacak.

2025'te tamamlanması planlanan limanın, Orta Doğu'nun en büyük konteyner limanı olarak bilinen Dubai'deki 67 rıhtımlı Jebel Ali'yi geride bırakması öngörülüyor.

Çin, Japonya ve Avrupa'dan gelen malların, Irak üzerinden Arap coğrafyasına ulaştırılmasına katkı sağlayacak liman, aynı zamanda bu bölgeden ticari faaliyetleri kolaylaştıracak.

Ayrıca Irak'ın ilk açık deniz limanı olması, Faw'ın ayrıcalıklı konumunu güçlendiriyor.

İlk etabın maliyeti 5 milyar dolar

Irak Ulaştırma Bakanlığı sponsorluğunda yapımı devam eden limanın devasa şantiye alanı göz dolduruyor.

İlk etabının yaklaşık 5 milyar dolara mal olması planlanan projede, rıhtımların duvarlarının neredeyse tamamlandığı gözlenirken konteyner sahası konusunda çalışmalar da sürüyor.

Öte yandan, 16 kilometre uzunluğundaki batı ile 8 kilometre uzunluğundaki doğu dalgakıranları da tamamlanmış.

Orta Doğu'nun ilk "daldırma tüneli" yapılıyor

Limanı ülkeye açacak bağlantı yollarında da çalışmalar hızla devam ediyor.

Projenin üçte birinin tamamlandığını kaydeden Irak Limanları Genel Şirketi yetkilileri, limandan Khor al-Zubair bölgesine uzanacak "daldırma tünele" bağlanan 45 metre genişliğindeki 52 kilometrelik yolun ilk etabının tamamlandığını kaydetti.

İnşaatı devam eden Orta Doğu'nun ilk daldırma tüneli aracılığıyla Faw Limanı, ülkenin eski limanı Um Kasr'a bağlanarak otobana açılacak.

Tünelin bloklarının inşasını Türk şirket Tuval İnşaat, blokların suya daldırılması işlemini ise Daewoo yürütüyor.

Yetkililer, tünel inşaatında sürecin beklentilere uygun ilerlediğini bildirdi.

Basra'dan Türkiye'ye erişim sağlanacak

Büyük Faw Limanı'nı Türkiye üzerinden dünyaya açacak güzergah "Kuru Kanal" koridorunun inşasına da yakında başlanacak.

Faw Limanı'ndan başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçerek Türkiye sınırına uzanacak demir yolu ve kara yolu hatlarını ihtiva eden koridorun, Türkiye sınırından Mersin Limanı'na erişim sağlaması öngörülüyor.

Irak hükümetinin tahminlerine göre, Basra'dan Türkiye sınırına gidecek çift hatlı demir yolu bağlantısının yapımı 13 milyar dolara mal olabilir.

İtalyan şirket PEG Infrastructure'ın fizibilite çalışmaları ve tasarımını yürüttüğü Kuru Kanal’ın inşası için uluslararası şirketlere çağrı yapılması bekleniyor.

Büyük Faw Limanı projesinin en geç 2025, Kuru Kanal'ın ise 2029'a kadar tamamlanması öngörülüyor.

AA