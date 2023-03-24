Çevreci alışverişin yeri AZKarbon hayata geçirildi

Ağırlıklı otomotiv tedarik sektörü olmak üzere hizmet, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren İnci Holding, değişen küresel iklim ve ekosistem konusunda bilinçli, bu alanda bilgi edinmek veya seçimlerini bu yönde yapmak isteyen tüketicilere aradıkları ürünleri tek noktada bulabilecekleri bir pazaryerini hizmete sundu. AZKarbon üyeleri, enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetleri satın alarak iklim değişikliğiyle mücadele edebilecek.

Bilinçli tüketicilerin buluşma noktası

AZKarbon pazaryeri, bireysel ya da kurumsal müşterileri alanında uzman, sektöründe ürün ve hizmetleri ile öne çıkan tedarikçiler ile buluşturuyor. Sadece sürdürülebilir, enerji verimli ve çevre dostu ürünlere yer veren AZKarbon’dan alışveriş yapanlar, enerji maliyetlerini azaltırken çevreyi ve geleceği de korumuş olacak. Kullanıcı dostu tasarımıyla ücretsiz olarak üye olunan pazaryerinde üyeler, ihtiyaçlarını belirleyerek firmalardan birden fazla teklif toplayabiliyor. AZKarbon tarafsız danışman ekibi ile kullanıcının bu teklifleri basit ve anlaşılır bir şekilde kıyaslamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı oluyor doğru karar verebilmeleri için üyelerinin sorularını yanıtlıyor. AZKarbon sadece, karbon emisyonlarını azaltarak çevresel fayda sağlamayı isteyen, enerji verimliliğine önem veren, yenilenebilir enerji kullanmayı tercih eden tüketicilere yönelik çözümler sunan şirketler ile çalışıyor. Bunun için tedarikçilerin, AZKarbon web sitesinde yer alan “Satıcı / Hizmet veren ol” butonuna tıklayıp sisteme kaydolmaları yeterli. Ardından ürün ve hizmetlerini pazar yerine kolayca ekleyebiliyorlar. AZKarbon ekibinin onayı ardından pazaryeri üzerinde yer alan kendi sanal mağazalarından ürün ve hizmet satışına başlanıyor. Planlanan “AZKarbon Akademi” bölümü ile de tüm paydaşlarının gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

E-ticarete yeşil bir soluk getirmek istedik

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök yenilikçi bir bakış açısıyla e-ticarete yeşil bir soluk getirmek için bir adım attıklarını belirtti. Gök, “A’dan Z’ye tüm ürün ve hizmetlerle karbon emisyonunu düşürmeyi amaçladığımız bir alışveriş sitesi olan AZKarbon’u kurduk. AZKarbon, geniş bir yelpazede çevre dostu ürün ve hizmetlerin tedarikçileri ile çevre dostu ürünleri tercih eden tüketicileri, bir araya getiren ilk pazar yeri. Sürdürülebilirlik bakış açımızı ve teknoloji odağımızı yansıtan, aynı zamanda bir kurum içi girişimcilik örneğimiz olan bu yeni iş fikrini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Tedarikçi memnuniyeti ve ihtiyaçları da önemli

AZKarbonŞirket Direktörü Orçun Ersayın, tüketici memnuniyeti kadar tedarikçi memnuniyetinin de önemine vurgu yaptı. Ersayın, “Satış ve satış sonrası süreçleri, hizmet kapsamları, tedarikçi ihtiyaçları, sorun giderme gibi konularda etkin ve aktif iletişim halindeyiz. Dolayısıyla herkesi çevre dostu yaklaşımlarla gelecek için doğru tercihler yapmak, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için AZKarbon’a bekliyoruz” diye konuştu.