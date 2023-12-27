CHP: Yeni asgari ücret ortalama ev kirası düzeyinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıkladı. Yıl boyunca geçerli olacak bu rakamın 700 lirası asgari ücret desteği olarak belirlendi. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, beklentilerinin 18 bin lira ve yılda iki zam olduğunu belirtti.



CHP'den asgari ücret zammına ilişkin ilk değerlendirme geldi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de asgari ücretle çalışan işçi sayısına dikkati çekerek, "Bugün açıklanan 17 bin 2 liralık tutar büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyindedir." ifadesini kullandı.



TÜRK-İŞ'in hesaplamasına göre, kasımda açlık sınırının 14 bin 25 liraya, yoksulluk sınırının 45 bin 686 liraya, bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin de aylık 18 bin 239 liraya yükseldiğini belirterek, "Görüldüğü gibi bugün açıklanan asgari ücreti esas aldığımızda, eğer ailede 3 asgari ücret elde eden çalışan yok ise o hane yoksuldur. Bu işsizlik ortamında da bir evden 3 kişinin çalıştığını düşünmek de hayaldir. Açıklanan bu tutarın milyonlarca emekçiyi açlığa ve sefalete mahkum ettiği görülmelidir." değerlendirmesini yaptı.



Asgari ücretin yılın ikinci yarısında yeniden belirlenmesi gerektiğini savunan Karatepe, şunları kaydetti:



"Asgari ücret seviyesi konuşulurken sadece açlık sınırı verisini dikkate almak yeterli değildir. Asıl bakılması gereken, asgari ücret yönetmeliğinde de ifade edilmiş olan insanların beslenme ihtiyaçlarının yanında barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve kültürel faaliyetler için de ihtiyaç duyulan harcamaları karşılayacak seviyede olmasıdır. Bu nedenle sadece açlık sınırını referans almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çünkü bunu yapmak, yani açlık sınırını referans almak, Türkiye'de var olan derin yoksulluğu kabullenmek anlamına gelir. Biz yoksulluğu kabullenmek yerine onu ortadan kaldıracak politikaları hayata geçireceğiz. Amacımız tüm yurttaşlarımızın insan onuruna yakışır bir seviyede gelir elde ederek hayatlarını sürdürmeleridir."