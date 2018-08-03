CHP'den enflasyon açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Enflasyonla mücadele istikrar sağlayarak, üretimi artıracak önlemler alarak ve demokratikleşme adımları atarak gerçekleşebilir." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Merkez Bankasının yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini 31 Temmuz'da yüzde 13,4'e yükselttiğini hatırlatan Erdoğdu, "Ancak açıklanan enflasyon rakamı temmuz itibarıyla 15,85. Bu hedefin tutabilmesi için önümüzdeki 5 aylık enflasyonun toplamda yüzde 3,3 çıkması gerekiyor. Yani Merkez Bankasının enflasyon tahmininin tutma ihtimali sıfır." görüşünü savundu.

Üretici fiyatları artışının yıllık yüzde 25'i bulduğunu belirten Erdoğdu, gerçekleşen artışta, geçtiğimiz günlerde elektrik ve doğalgaza gelen zamların etkisinin henüz görülmediğinin altını çizdi. Aykut Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyonla mücadele istikrar sağlayarak, üretimi artıracak önlemler alarak ve demokratikleşme adımları atarak gerçekleşebilir. Halkın yükünü artıracak önlemlerle sadece toplumda huzursuzluğu artırırsınız. Yönetim enflasyon ve pahalılıkla gerçekten mücadele etmek istiyorsa derhal demokratikleşme adımları atmalıdır. Aksi halde OECD ülkelerinden 5.66, AB ve Avro bölgesinden 7,92 kat daha fazla yüksek enflasyon yaşayan ülke, Venezuela ile yarışır hale gelecek. Türkiye'ye bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok."