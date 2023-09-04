Çiftçilere 2,7 milyar liralık hasar tazminatı

Bunun ardından tarımda sigortalı sayısında ve prim adedinde yükselişler görüldüğünü dile getiren Yumaklı, devlet prim desteği ve tazminat ödemeleriyle tarımda gıda arz güvenliğinin yanı sıra çiftçilerin de mağduriyetinin önüne geçildiğini anlattı.

Yumaklı, tarım sigortalarının dolu, don, fırtına, sel ve su baskını, yaban domuzu, ölüm, zorunlu kesim, yavru ölümü ve yavru atma hasarları başta olmak üzere, bitkisel ürün, sera, büyükbaş hayvan hayat, küçükbaş hayvan hayat, kümes hayvanları, su ürünleri, köy bazlı kuraklık, arıcılık ve gelir koruma olmak üzere 9 branşta faaliyet gösterdiğini söyledi.

İlk poliçenin kesildiği 1 Haziran 2006'dan bugüne kadar toplam 22 milyon 472 bin 653 poliçe düzenlendiğini belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı: "Çiftçilere 20,3 milyar liralık devlet sigorta prim desteği verildi.

Üreticilere 15,7 milyar liralık hasar tazminatı ödendi. 1 Ocak'tan bugüne toplam düzenlenen poliçe sayısı 1 milyon 903 bin 507, devlet sigorta prim desteği 5,6 milyar lira oldu. Üreticilere 8 aylık dönemde 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödenirken, 3,9 milyar liralık muallak hasar tutarı ise ödeme aşamasında bulunuyor."