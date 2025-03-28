Çiftçilere destek ödemesi bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yapılacak destek ödemerinin bugün hesaplara yatıralacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı, 5 milyar 602 milyon 227 bin 506 TL'lik destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını kaydetti.

Bakan Yumaklı, paylaşımında "Üreticimizin gücüne güç katıyor, Anadolu'ya can suyu oluyoruz. 5 milyar 602 milyon 227 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

En fazla destek mazot ve gübreye verilecek

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 442 milyon 194 bin 447 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 22 milyon 701 bin 971 lira, sertifikalı fidan üretimi için 3 milyon 957 bin 819 lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 112 milyon 96 bin 810 lira, hayvan gen kaynakları için 18 milyon 248 bin 925 lira, sertifikalı tohum üretimi için 2 milyon 592 bin 534 lira, atık içinse 435 bin lira olarak belirlendi.