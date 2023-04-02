Çiftçiye bu yıl 55.5 milyar destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, Türkiye'nin toplam dış ticaret fazlasının 20 yıllık sürede 96 milyar dolar olduğunu söyledi.

Tarım sektörünün büyümeye devam ettiğine işaret eden Kirişci, "Bu yıl tarımsal destekleme rakamımız inşallah 55.5 milyar mertebesinde olacak. Bu sadece tarımın destekleri, bakın 14.4 milyar lira tek başına Kırklareli'ne Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarım kısmında verdiğimiz destekler ve yatırımların tutarı." diye konuştu.

Kirişçi, üreticilerin daha fazlasını hak ettiğini, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınıyla tarım ve gıda sektörünün öneminin bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Kirişci, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Yine bir şaşkınlık yaşadık. Allah'tan sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde izlemiş olduğumuz her iki ülke de bizim için, yani Rusya ve Ukrayna'yı kastederek söylüyorum, her iki ülke de bizim için dost ve komşu ülkelerdir deyip birini diğerine tercih etmedik.

Doğru bir politika, milli bir politika, milli bir duruş sergilendiği için 860 civarında geminin geçtiği bir tahıl koridorunu açtık. 6 ay çalıştı, bir 6 ay daha geçti. Şimdi bir iki ay daha yine uzatması var. Temennimiz bunun uzaması."

"Millet 'oh be' dedi"

Bakan Kirişci, geçen yıl bu zamanlarda akaryakıtın 31 liraya kadar çıktığını hatırlatarak, bugün akaryakıtın 21 lira olduğunu söyledi.

Bugün bir yıl öncesine göre gübrenin daha ucuza alınabildiğini ifade eden Kirişci, şöyle devam etti:

"Sadece tarım ürünleri ve gıda sektöründe değil bütün emtia fiyatlarında ciddi bir gerileme bu tahıl koridorunun cari olması, yürürlükte olması sayesinde dünyaya nefes aldık. Millet 'oh be' dedi. Çünkü nereye gideceği belli değildi. Geçen yıl bu zamanlar 1 ton buğday 445 dolardı değerli kardeşlerim.

Bu yıl şu anda buğday almak isterseniz 295 dolar, 300 dolar. Bunları bir rastlantı, bir tesadüf veya iki kişi arasında geçen bir görüşme olarak görürsek kendi ülkemize haksızlık etmiş oluruz. Türkiye herhangi bir ülke değil, Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye tarımsal üretimiyle de vazgeçilmez olduğunu gösteren bir ülke oldu."

"Türkiye bu gücünü inşallah her alanda göstermiş olacak"

Hollanda'nın adeta Türkiye'yi arka bahçesi olarak görmek istediğine dikkat çeken Kirişci, "Türkiye'de üretim yaptırıp kendisi dünyaya ihraç etmek istiyor. Ama biz bunları yapabilecek zaten güçte ve kudretteyiz. Türkiye bu gücünü inşallah her alanda göstermiş olacak." dedi.

Kirişci, planlı tarımın önemli olduğunu ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Biz burada özellikle planlı tarımı mümkün kılan, sözleşmeli üretimi gündeme getiren, ekilmedik bir karış toprak bırakmayan ve üreticinin tamamını çiftçi kayıt işlemi içerisinde veya diğer sistemlerde kayıt altına alıp desteklemeye çalışan bir mevzuatı şu anda kazanmış durumdayız. İnşallah en kısa zamanda Cumhurbaşkanımız bunu onaylar, Resmi Gazete'de yayımlanır. Ama biz her ihtimale karşı zamanı iyi kullanmak için alt mevzuatlar noktasında arkadaşlarımıza talimat verdik. Bu çalışmaları hızla yürütüyorlar." diye konuştu.