Çin dijital yuan platformuna 26 finansal kurumu dahil etti

Çin Merkez Bankası yönetimi altındaki uluslararası operasyon merkezi Şanghay'da 26 finansal kurumla doğrudan katılımcı anlaşması imzaladı. Kurumlar salı günü sağlanan uzlaşmayla sınır ötesi dijital yuan ağlarına resmen katıldı. Merkez bankası düşük maliyetli ve yüksek verimli sınır ötesi ödemeleri genişletmeyi doğrudan hedefliyor. Atılan adımlar yerel para biriminin küresel piyasalardaki benimsenme oranını kalıcı olarak hızlandıracak.

Küresel takas sisteminde yeni mimari

İmzalanan sözleşmeler katılımcılara Sınır Ötesi e-CNY Transfer Hizmetleri sistemine doğrudan erişim imkanı sunuyor. Piyasada CBETS adıyla bilinen entegre takas platformu yabancı merkez bankalarıyla kesintisiz iletişim kuruyor. Söz konusu sistem denizaşırı finans kurumlarıyla günün her saati dijital yuan ödeme bağlantılarını güçlü şekilde destekliyor. Çin Merkez Bankası dijital para kullanımını hızlandırmak amacıyla mart ayında bir düzine ek bankaya operasyon onayı vermişti.

Bankacılık sektöründe dijital yuan rekabeti

Standard Chartered Bank Çin kurulan yeni CBETS platformuna katılan ilk yabancı finansal kuruluşlardan biri oldu. Bankanın genel müdürü Jean Lu finansal teknolojinin sınır ötesi ödemelerin temel mantığını tamamen yeniden şekillendirdiğini net şekilde ifade etti. Lu verimli ve mevzuata tam uyumlu sınır ötesi ödeme deneyiminin dijital yuan uluslararası kullanımını ciddi ölçüde artıracağını vurguladı. Çin yönetimi paranın geleceğini şekillendirme sürecinde Amerika Birleşik Devletleri ile farklı bir yolda güçlü bir rekabet yürütüyor.