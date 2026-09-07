Çin finans sistemine 54 milyar dolar pompalıyor: Listede 8 dev var

Çin, ekonomik büyümeyi desteklemek ve finans sisteminin sermaye yapısını güçlendirmek için bankalar ile sigorta şirketlerine milyarlarca dolarlık kaynak aktarmaya hazırlanıyor.

Çin Maliye Bakanlığı öncülüğünde üç devlet bankası ve beş sigorta şirketine toplam 360 milyar yuan, yaklaşık 53,6 milyar dolar sermaye sağlanacak. Pekin'in daha önce büyük bankalarda uyguladığı sermaye desteğini ilk kez sigorta şirketlerine de genişletmesi dikkat çekti. Ancak açıklanan paketin büyüklüğü piyasa beklentilerinin altında kaldı. Citibank, daha sınırlı sermaye desteğinin özellikle sigorta şirketlerinin mali yapısının tahmin edilenden daha güçlü olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Natixis Kıdemli Ekonomisti Gary Ng ise güçlenen sermaye tamponlarının finans kuruluşlarına daha fazla hareket alanı sağlayabileceğini belirtti. Ng'ye göre bankalar ve sigorta şirketlerinden tahvil ve hisse senedi alımları dahil olmak üzere sermaye piyasalarında daha fazla kaynak kullanmaları istenebilir.

Banka ve sigorta hisseleri geriledi

Sermaye planının açıklanmasının ardından Hong Kong'da işlem gören Çinli banka ve sigorta şirketlerinin hisselerinde yüzde 4'e varan düşüş yaşandı.

Plan kapsamında Agricultural Bank of China ve ICBC'ye toplam 260 milyar yuan, Export-Import Bank of China'ya ise 30 milyar yuan kaynak sağlanacak. Beş sigorta şirketine aktarılacak toplam sermaye desteği de 70 milyar yuanı bulacak. Böylece bankalar ve sigorta şirketlerine sağlanacak toplam kaynak 360 milyar yuana ulaşacak.

Bankaların kâr marjları rekor düşük seviyelerde

Pekin'in sermaye hamlesinin arkasında finans sektöründe artan baskı bulunuyor. Kredi maliyetlerini düşük tutma politikası bankaların kârlılığını sıkıştırırken, net faiz marjları bu yıl rekor düşük seviyelere geriledi.

Ekonomist Bruce Pang, düşük faizlerin bankaların kârlarıyla sermaye biriktirmesini zorlaştırdığını, yeni kaynağın ise kredi verme kapasitesini artıracağını belirtti. Han Shen Lin'e göre Pekin aynı zamanda bankaları yapay zeka ve ileri teknoloji gibi yüksek sermaye gerektiren alanlardaki yatırımları finanse etmeye hazırlıyor. Citibank analisti July Zhang ise sermaye desteğinin sorunlu kredilerin bilançolardan daha hızlı temizlenmesine imkan sağlayabileceğine dikkat çekti.

Düşük faizler sigorta şirketlerini de etkiliyor. Sektörün ödeme gücü oranı geçen yıl yüzde 204,5 seviyesindeyken bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 180,6'ya geriledi. Buna rağmen oran yüzde 100'lük yasal sınırın üzerinde kalmaya devam ediyor.

Asıl sorun kredi talebi

Sermaye desteğinin ekonomiye kısa vadeli etkisi konusunda ise soru işaretleri var. Macquarie Çin Baş Ekonomisti Larry Hu'ya göre bankaların önündeki temel sorun sermaye eksikliğinden çok zayıf kredi talebi. Bu nedenle 54 milyar dolarlık enjeksiyonun büyümeye kısa vadeli katkısının sınırlı kalması bekleniyor.

Ekonomideki yavaşlamaya karşı mali desteği ve devlet tahvili ihracını artıran Pekin'in altyapı yatırımlarına da hız vermesi bekleniyor. Ancak Hu, büyük çaplı yeni bir teşvik paketi yerine büyüme hedefini destekleyecek kademeli adımların devam edeceği görüşünde.