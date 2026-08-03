Alibaba 2,4 trilyon parametreyle sahneye çıktı, yapay zekâ yarışında yeni eşik

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Çinli teknoloji devi Alibaba, bugüne kadar geliştirdiği en büyük ve en güçlü yapay zekâ modeli olarak tanımladığı Qwen3.8-Max’i tanıttı.

Toplam 2,4 trilyon parametreye sahip model; metin, görüntü ve video içeriklerini birlikte işleyebiliyor. Yeni sistemin özellikle yazılım geliştirme, uzun belgelerin analizi ve karmaşık kurumsal görevlerde kullanılması hedefleniyor.

Alibaba’nın hamlesi, Çinli yapay zekâ şirketleri arasındaki rekabetin yalnızca performans üzerinden değil, modelin çalıştırılması için gereken maliyet üzerinden de sertleştiğini gösteriyor.

Rakibin 2,8 trilyonluk modeline yaklaştı

Qwen3.8-Max’in 2,4 trilyonluk toplam parametre sayısı, Çinli Moonshot AI tarafından geliştirilen Kimi K3 modelinin 2,8 trilyonluk büyüklüğüne yaklaşıyor.

Parametreler, yapay zekâ modelinin eğitim sırasında öğrendiği ve yanıt oluştururken kullandığı sayısal bağlantıları ifade ediyor. Parametre sayısının artması, modelin daha büyük bir veri ve hesaplama altyapısı üzerinde kurulduğunu gösteriyor.

Ancak daha fazla parametre, sistemin her görevde otomatik olarak daha başarılı olacağı anlamına gelmiyor. Eğitim verisinin kalitesi, model mimarisi, çalışma maliyeti ve gerçek görevlerdeki performans da sonuç üzerinde belirleyici oluyor.

Alibaba ile Moonshot AI arasındaki yarış, Çin’in ABD merkezli yapay zekâ şirketleriyle arasındaki farkı kapatma çabasının da yeni cephesini oluşturuyor.

Her istekte 95 milyar parametre çalışıyor

Qwen3.8-Max, uzmanlar karışımı olarak bilinen bir mimari kullanıyor. Bu yapıda modelin 2,4 trilyon parametresinin tamamı her soru veya görev sırasında aynı anda çalıştırılmıyor.

Sistem, gelen isteğin niteliğine göre uzmanlaşmış bölümleri seçiyor ve her işlemde yaklaşık 95 milyar parametreyi devreye alıyor.

Bu yöntem, çok büyük modellerin sunduğu kapasite korunurken işlem süresinin ve sunucu maliyetinin kontrol altında tutulmasını amaçlıyor.

Alibaba açısından kritik rekabet alanı da burada ortaya çıkıyor. Şirket, yalnızca daha büyük bir yapay zekâ modeli geliştirmek yerine, modelin şirketler ve yazılım geliştiriciler tarafından sürdürülebilir maliyetlerle kullanılmasını sağlamaya çalışıyor.

Bir milyon tokenlık işlem alanı

Yeni model tek seferde bir milyon tokena kadar içeriği işleyebiliyor. Tokenlar, metindeki kelimelerin veya kelime parçalarının yapay zekâ tarafından kullanılan küçük veri birimlerini ifade ediyor.

Bir milyon tokenlık kapasite; yüzlerce sayfalık belgelerin, uzun hukuk dosyalarının, kapsamlı şirket raporlarının veya büyük bir yazılım kod tabanının tek işlem içinde analiz edilmesine imkân verebilir.

Kullanıcının belgeleri küçük parçalara ayırmak zorunda kalmaması, özellikle kurumsal uygulamalarda zaman ve veri bütünlüğü açısından avantaj sağlayabilir.

Qwen3.8-Max’in metnin yanı sıra görüntü ve video içeriklerini de değerlendirebilmesi, modeli yalnızca sohbet aracı olmaktan çıkararak çoklu veri analiz sistemine dönüştürüyor.

Çin’in en yüksek sıralı metin modeli oldu

Qwen3.8-Max, farklı yapay zekâ modellerinin kullanıcılar tarafından karşılaştırıldığı Arena.AI platformunda Çin merkezli metin modelleri arasında en yüksek sıraya yerleşti.

Model, genel metin sıralamasında Anthropic tarafından geliştirilen bazı sistemlerin gerisinde kaldı. Görsel içerikleri analiz eden modeller arasında ise dünya genelinde ikinci sıraya yükseldi.

Bu sıralamalar, modellerin farklı kullanıcı tercihlerine göre karşılaştırılmasına dayanıyor. Dolayısıyla tek başına teknik üstünlüğü kanıtlamasa da kullanıcıların model yanıtlarına ilişkin ilk değerlendirmelerini gösteriyor.

Alibaba’nın modeli kısa sürede üst sıralara taşıması, Çinli şirketlerin yalnızca düşük maliyetli alternatifler geliştirmediğini, en gelişmiş sistemlerle performans rekabetine de girdiğini ortaya koyuyor.

Yazılım projesini 16 günde tamamladı

Alibaba, Qwen3.8-Max’in deneme sürecinde kapsamlı bir yazılım mühendisliği projesini 16 gün içinde tamamladığını açıkladı.

Modelin planlama, kod yazma, hataları belirleme ve proje parçalarını bir araya getirme gibi farklı görevleri uzun süre boyunca yürütebildiği belirtildi.

Bu tür bir kullanım, yapay zekâ modellerinin yalnızca kısa kod parçaları üreten yardımcılar olmaktan çıkarak daha uzun soluklu projeleri yöneten sistemlere dönüşebileceğine işaret ediyor.

Ancak performans iddiasının gerçek çalışma koşullarındaki karşılığı, modelin daha geniş bir geliştirici kitlesi tarafından kullanılması ve farklı projelerde sınanmasıyla netleşecek.

Yazılımcılar için rekabet büyüyor

Qwen3.8-Max’in öne çıktığı alanlardan biri yazılım geliştirme olacak. Büyük bağlam kapasitesi sayesinde model, çok sayıda dosyadan oluşan bir yazılım projesinin tamamını aynı görev içinde inceleyebilecek.

Bu özellik; eski kodların yenilenmesi, güvenlik açıklarının aranması, teknik belgelerin hazırlanması ve büyük projelerdeki hataların bulunması gibi işlemlerde kullanılabilir.

Yapay zekâ modellerinin kodlama becerileri geliştikçe yazılımcıların yaptığı işlerin tamamen ortadan kalkmasından çok, görev dağılımının değişmesi bekleniyor.

Kodun ilk sürümünü hazırlama ve tekrar eden işlemler yapay zekâya kayarken insan çalışanların mimari kararlar, güvenlik, doğrulama ve ürün tasarımı gibi alanlara daha fazla yoğunlaşması gündeme geliyor.

Alibaba Cloud üzerinden kullanıma açılacak

Alibaba, Qwen3.8-Max’i 10 Ağustos’ta başlayan hafta içinde Alibaba Cloud Model Studio platformu üzerinden kullanıma sunmayı planlıyor.

Model Studio, şirketlerin Alibaba’nın yapay zekâ modellerini kendi yazılım, müşteri hizmetleri, veri analizi ve otomasyon sistemlerine bağlamasına imkân veriyor.

Yeni modelin platforma eklenmesi, Alibaba’nın yapay zekâ yarışını doğrudan bulut hizmetleri gelirine dönüştürme stratejisinin parçası olarak görülüyor.

Şirket, güçlü modelleri kendi bulut altyapısıyla birlikte sunarak hem yapay zekâ geliştiricilerine hem de büyük kurumsal müşterilere ulaşmayı hedefliyor.

Yarışın yeni cephesi maliyet olacak

Yapay zekâ yarışında bugüne kadar model büyüklüğü ve performans testleri öne çıkarken, sistemlerin kullanım maliyeti giderek daha belirleyici hâle geliyor.

Trilyonlarca parametreye sahip modellerin tamamını her işlemde çalıştırmak yüksek enerji tüketimi, daha fazla gelişmiş çip ve büyük veri merkezi kapasitesi gerektiriyor.

Qwen3.8-Max’in yalnızca 95 milyar parametreyi aktif hâle getiren mimarisi, Alibaba’nın bu maliyet sorununa verdiği yanıtı temsil ediyor.

Çinli şirketlerin yüksek performanslı modelleri daha düşük fiyatlarla sunması, ABD merkezli şirketler üzerinde de fiyat baskısı yaratabilir. Bundan sonraki aşamada yarışın kazananını yalnızca en büyük model değil, en iyi performansı en düşük maliyetle sunabilen sistem belirleyebilir.