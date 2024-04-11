Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Mart 2024 verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 yükselirken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,8 geriledi.

Martta tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle birlikte deflasyon eğilimi sürdü.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, martta yüzde 0,1 artış kaydederken şubattaki 0,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Şubatta Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle 6 ay sonra ilk kez yükselen TÜFE, bundan önceki son artışı Ağustos 2023'te kaydetmiş, eylülde sabit kaldıktan sonra, 2023'ün son çeyreğinde negatif seyre girmişti.

TÜFE, bu yıl ocak ayında yüzde 0,8 gerilerek Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.

Üretici fiyatları 18 aydır geriliyor

Üretici fiyatlarında 17 aydır devam eden gerileme martta da sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yüzde 2,8 düşüş gösterdi.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, 2023 boyunca devam etmişti. Üretici fiyatları 2024'te ocakta yüzde 2,5, şubatta ise yüzde 2,7 azalmıştı.

Analistler, fabrika çıkış fiyatlarındaki süregelen düşüşün, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in geçen hafta Pekin'e yaptığı ziyarette işaret ettiği "kapasite fazlası üretimle" bağlantılı olduğuna dikkati çekiyor.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in büyümesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği gözleniyor.