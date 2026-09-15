Çin’de tüketim neredeyse durdu: Emlaktaki kayıp yüzde 20’ye dayandı

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Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde ağustos tablosu, fabrikaların üretmeye devam ettiğini ancak tüketim ve yatırımların aynı hızda toparlanamadığını gösterdi. Özellikle emlak sektöründeki kayıp, büyümenin önündeki ana baskı olmayı sürdürüyor.

Tüketimde yavaşlama derinleşti

Çin'de tüketimin en önemli göstergelerinden perakende satışlar ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yalnızca yüzde 0,4 arttı. Temmuz ayında artış yüzde 0,6 seviyesindeydi. Böylece zaten zayıf seyreden tüketim büyümesi bir ay daha hız kaybetti.

Yılın ilk sekiz ayında toplam perakende satışlar 32,76 trilyon yuana ulaşırken yıllık artış yüzde 1,1'de kaldı. Otomobil satışları dışarıda bırakıldığında ağustos ayındaki artış yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Kentlerdeki perakende satış büyümesinin yüzde 0,2'ye kadar gerilemesi de iç talepteki zayıflığın büyük şehirlerde daha belirgin hale geldiğini gösterdi. Kırsal bölgelerdeki satışlar aynı dönemde yüzde 1,6 arttı.

Mal satışları ağustosta yüzde 0,3 yükselirken restoran ve yiyecek-içecek gelirlerindeki artış da yüzde 1,1 ile sınırlı kaldı. Veriler, Çinli tüketicinin harcama konusunda temkinli davranmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Emlak yatırımlarında kayıp yüzde 20'ye dayandı

Ekonominin en kırılgan alanı olmaya devam eden gayrimenkul sektöründeki daralma ise daha da derinleşti. Yılın ilk sekiz ayında gayrimenkul geliştirme yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 geriledi.

İlk yedi ayda düşüş yüzde 19,2 seviyesindeydi. Ağustos verileriyle birlikte kaybın büyümesi, sektörde uzun süredir devam eden düzeltmenin henüz sona ermediğini gösterdi.

Konut yatırımları aynı dönemde yüzde 19,7 azalırken yeni inşaat başlangıçlarındaki gerileme yüzde 24,8'e ulaştı. Tamamlanan projelerin toplam alanı da yüzde 23,7 düştü.

Yeni konut ve ticari gayrimenkul satış alanı ilk sekiz ayda yüzde 12,1 gerilerken satışların toplam parasal değeri yüzde 13 azaldı. Gayrimenkul geliştiricilerinin kullanabildiği finansman kaynaklarındaki düşüş ise yüzde 21'e ulaştı.

Bu tablo, emlak krizinin yalnızca yeni proje yatırımlarını değil, geliştiricilerin finansmana erişimini ve hanehalkının konut talebini de baskılamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Sabit yatırımlardaki düşüş de hızlandı

Emlak dışındaki yatırım görünümünde de belirgin bir toparlanma görülmedi. Çin'de sabit sermaye yatırımları yılın ilk sekiz ayında yıllık yüzde 7,2 geriledi. İlk yedi ayda düşüş yüzde 6,7 seviyesindeydi.

Gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda bile sabit sermaye yatırımlarında yüzde 4,2'lik düşüş yaşandı. Özel sektör yatırımları yüzde 10,1 azalırken imalat yatırımları da yüzde 2,3 geriledi.

Altyapı yatırımları yüzde 4 küçüldü. Buna karşılık bilgi hizmetleri, havacılık ve elektronik-haberleşme ekipmanları gibi bazı teknoloji ağırlıklı alanlarda yatırımların artmaya devam etmesi dikkat çekti.

Bu ayrışma, Pekin yönetiminin teknoloji ve ileri üretime dayalı büyüme stratejisinin bazı sektörlerde sonuç verdiğini ancak ekonominin tamamındaki yatırım zayıflığını henüz telafi edemediğini gösteriyor.

Sanayi üretimi farklı bir tablo çiziyor

İç talep ve yatırımlardaki zayıflığa rağmen Çin'in sanayi üretimi ağustosta yıllık yüzde 5,2 arttı. Temmuz ayında artış yüzde 4,5 seviyesindeydi. Böylece üretim tarafı tüketim ve emlak piyasasından belirgin biçimde ayrıştı.

Bu durum Çin ekonomisinin son aylarda giderek daha görünür hale gelen temel sorununu ortaya koyuyor. Fabrikalar ve teknoloji ağırlıklı üretim büyümeyi desteklemeyi sürdürürken hanehalkı tüketimi, özel yatırımlar ve emlak sektörü aynı ivmeyi yakalayamıyor.

Pekin açısından bundan sonraki kritik başlık, üretimdeki büyümenin iç talebe ne ölçüde aktarılabileceği olacak. Tüketim ve emlak tarafındaki baskının hafiflememesi halinde Çin ekonomisindeki çift hızlı görünümün yılın kalan bölümünde daha da belirginleşmesi beklenebilir.