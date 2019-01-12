Çin'den battaniye ithalatına önlem

12 Ocak 2019

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri", "diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri" ile "yalnız, kesilerek battaniye elde edilebilen rulo veya kesilmiş halde örme tüylü mensucat" (battaniye) yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

İthalatta haksız rekabet önlemleri

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Almanya, Kore, Çin ve Tayland menşeli "akrilik veya modakrilik liflerin" ithalatına yönelik damping ve sübvansiyon soruşturmalarının, yerli üreticiler tarafından başvuruların geri çekilmesi nedeniyle önlemsiz kapatılmasına karar verildi.