Campari’den 100 milyon Euro'luk satış: Averna ve Zedda Piras el değiştiriyor

Campari Group, Averna ve Zedda Piras markalarının satışını, daha az ama daha güçlü markaya odaklanmayı hedefleyen portföy sadeleştirme stratejisinin önemli bir adımı olarak değerlendirdi.

Yüksek enflasyon ve değişen tüketici alışkanlıkları

Şirket, yüksek enflasyon ve değişen tüketici alışkanlıklarının içki sektöründe “benzeri görülmemiş” bir baskı yarattığını vurgulayarak, bu süreçte kaynaklarını çekirdek markalarına yönlendirmeyi amaçlıyor. Campari CEO’su Simon Hunt, satışın “daha büyük ve stratejik yatırımlara odaklanma” hedefini desteklediğini belirtti.

Yalnızca Braulio markasını tutacak

Satışın ardından Campari, bitkisel likör portföyünde yalnızca Braulio markasını tutacak. Grup bünyesinde halen yaklaşık 70 içki markası bulunurken, bu hamleyle marka yönetiminin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Averna ve Zedda Piras’ın son 12 ayda toplam net satışlarının 26 milyon Euro olduğu açıklandı.

Üretim ve dağıtım anlaşması yapılacak

Disaronno likörü ile tanınan Illva Saronno Holding, Florio ve Duca di Salaparuta gibi Sicilya kökenli şarap markalarının da sahibi. Şirket, Averna ve Zedda Piras’ı portföyüne katarak özellikle ABD, Almanya ve İtalya’daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Anlaşma kapsamında, kapanış sonrasında geçici bir üretim ve dağıtım anlaşması yapılacak. Campari, Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi bazı pazarlarda Averna ve Zedda Piras’ın dağıtımını bir süre daha sürdürecek. Bu düzenlemenin, markaların sorunsuz bir geçiş süreci yaşamasını sağlaması bekleniyor.