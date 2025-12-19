Bedeli açıklanmayan satışa onay çıktı

Belçika merkezli gıda grubu Vandemoortele’nin, tahıl kooperatifi Vivescia’ya ait Délifrance’ı satın almasına Avrupa Komisyonu’ndan onay çıktı. Mart ayında duyurulan ve 30 Ekim’de komisyona bildirilen işlem, dondurulmuş fırın ürünleri pazarında rekabeti etkileyebileceği gerekçesiyle incelemeye alınmıştı.

Rekabet endişeleri mercek altındaydı

Komisyonun temel kaygısı; kruvasan ve pain au chocolat gibi lamine hamur bazlı dondurulmuş ürünlerin Fransa’da perakende ve gıda hizmetleri, İtalya’da ise perakende pazarında arzıydı. Birleşme sonrası oluşacak yapının bu pazarlarda baskın konuma gelerek, alternatif tedarikçi sayısını ciddi biçimde azaltabileceği değerlendirildi.

İki üretim tesisini elden çıkaracak

Rekabet endişelerini gidermek amacıyla Vandemoortele, Délifrance’a ait Fransa’daki iki üretim tesisini elden çıkarmayı kabul etti. Avignon ve Béthune’deki tesisler; tüm varlıkları, ekipmanları, sözleşmeleri ve personeliyle birlikte devredilecek. Avrupa Komisyonu, bu tesislerin üretim kapasitesinin, yeni bir alıcının pazarda etkin rekabet baskısı kurması için yeterli olduğunu vurguladı.

Tüketici fiyatları koruma altında

AB Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, satın almanın bazı üye ülkelerde fiyat artışı riskini beraberinde getirebileceğine dikkat çekti. Ribera, sunulan taahhütlerin rekabetçi baskıyı koruyarak temel gıda ürünlerinin fiyatlarının erişilebilir kalmasını sağlayacağını ifade etti.

Bitki bazlı yağlar, soslar, margarinler...

2024’te 930 milyon Euro ciro elde eden Délifrance, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı’nın diğer bölgelerine dondurulmuş fırın ürünleri tedarik ediyor. Vandemoortele ise dondurulmuş fırın ürünlerinin yanı sıra bitki bazlı yağlar, soslar, margarinler alanında küresel ölçekte faaliyet gösteriyor.