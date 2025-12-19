ATM’lerde yeni dönem: Şube içi limit 50 bin liranın üzerine çıkacak

Yılbaşından itibaren özel bankalar ATM’lerde “şube içi” ve “şube dışı” ayrımına geçecek.

Şube içi ATM’lerde günlük komisyonsuz para çekme limitinin yeni yıldan itibaren 50 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Buna karşılık metro, alışveriş merkezi ve cadde üzerlerinde bulunan şube dışı ATM’lerde ise daha sınırlı artışlar yapılacak ve bu limitlerin 50 bin liranın altında kalacağı öngörülüyor.

Hâlihazırda çok sayıda özel banka, gün içinde yapılabilecek komisyonsuz para çekme işlemlerini 10-15 bin lira aralığında sınırlandırıyor. Yeni uygulama ile özellikle yüksek tutarlı nakit ihtiyacı bulunan müşterilerin şube içi ATM’lere yönlendirilmesi hedefleniyor.

Operasyonel maliyetler azaltılacak

Düzenleme ile birlikte hem nakit yönetiminin etkinleştirilmesi hem de ATM kaynaklı operasyonel maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor.