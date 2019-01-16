Çine HES'in özelleştirilmesine onay
Çine HES'in işletme hakkının 120.5 milyon TL bedelle İş-Kaya İnşaat'a devredilmesine onay verildi.
Çine Hidroelektrik Santrali'nin (HES) 120.5 milyon lira bedelle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine onay verildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanı kararına göre, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çine HES'in işletme hakkının, yapılan özelleştirme ihalesi sonucu 120.5 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesine onay verildi.
Kaynak: Reuters