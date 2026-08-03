Çip savaşında faturayı tüketici ödüyor: Fiyatlar artmaya devam edecek

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Yapay zeka yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte teknoloji sektöründe yeni bir tedarik krizi yaşanıyor. Çip üreticilerinin üretim kapasitesini yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çiplerine kaydırması, bilgisayar ve akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel RAM çiplerinin arzını daraltırken fiyatları da sert şekilde yükseltti.

Sektörde "RAMaggedon" olarak adlandırılan bellek çipi sıkışıklığının 2027'de daha da derinleşebileceği ve 2028 boyunca devam edebileceği belirtiliyor.

RAM fiyatları katlandı

Yapay zeka odaklı üretim değişikliği, bilgisayar ve akıllı telefonlarda kullanılan RAM çiplerinin küresel arzını daraltırken fiyatları da sert şekilde yukarı taşıdı.

TrendForce'a verilerine göre son bir yılda geleneksel bellek çiplerinin fiyatı 5 ila 6 kat arttı. Artan maliyetler nedeniyle tüketiciler yeni cihaz almak yerine mevcut bilgisayarlarını yükseltmeyi tercih ederken, üreticilerin maliyet baskısını önümüzdeki dönemde ürün fiyatlarına daha fazla yansıtması bekleniyor.

Yapay zeka talebi dengeleri değiştirdi

Bu tablo, dünyanın en büyük bellek üreticileri Samsung Electronics, SK hynix ve Micron'un yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan HBM üretimine öncelik vermesinden kaynaklanıyor.

Bu süreç, Çinli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT) gibi şirketlerin de yükselişini hızlandırdı. Şirket, halka arzının ardından Çin'in en değerli şirketlerinden biri haline geldi.

Sırada otomobil sektörü var

Artan bellek maliyetleri sadece bilgisayar ve telefon üreticilerini etkilemiyor. Otomobil üreticileri de araç içi elektronik sistemlerde kullanılan bellek maliyetlerinin yükseldiğini ve bunun önümüzdeki dönemde yeni otomobil fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor.

Yapay zeka yatırımları büyümeye devam ettikçe geleneksel bellek arzındaki sıkışıklığın süreceği ve bu durumun tüketici elektroniğinden otomotive kadar birçok ürüne zam olarak yansıyacağı değerlendiriliyor.