Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Mali disiplinden taviz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda konuştu. Erdoğan, ekonomi programının olumlu etkilerinin görülmeye başladığını, enflasyonun yavaş yavaş dizginlendiğini söyledi. "Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi" diyen Erdoğan, "Biraz daha sabredecek, çok daha güzel neticeleri göreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık. Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın en yüksek cari fazlasını verdik. 2023 Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44 milyar doların üzerinde gerçekleşti. İhracatımız 261 milyar dolara yükseldi. Enflasyonla mücadele kayda değer mesafe aldık. Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz.

Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı

Enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli değil. Biraz daha sabredecek çok daha güzel neticeleri göreceğiz. Ekonomi programımız asla tek ayaklı değildir. Sadece enflasyon odaklı anlayışla hareket etmiyoruz. Para maliye ve gelirler politikasını eş güdüm içinde yürütüyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var. Verimliliği artıracak reformları hayata geçireceğiz.

Merkez Bankası rezevleri

Merkez Bankası brüt rezervleri 156 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı, eylül itibarıyla yıllık ihracatımız 260 milyar doların üzerine çıktı.

İstihdam da artış

Bu yılın ilk 8 ayında istihdam artışı 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İşsizliği azaltmayı, istihdamı arttırmayı, iş gücü piyasasında kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan istihdam destekleyici politikalarımız sürecek.

Siyasi partilere çağrı

Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun her meselenin üstesinden geliriz. İç kalemizde bir gedik açılırsa dışarda verdiğimiz mücadelenin bir anlamı kalmaz. Gün bir olma hep beraber Türkiye olma günüdür. Tüm siyasi partilerin hangi görüşe mensup olursa olsun kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz."