Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ara eleman sorununu çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bu dönem üçüncüsünü gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısında konuştu.

Yılmaz, 1 Mart 2024'te kamuoyuna açıklanan YOİKK Eylem Planı'nda yer alan 57 eylemden altısının tamamlandığını, ikisinin de tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Tamamlanan eylemlerden söz eden Yılmaz, şunları kaydetti: Tamamlanan eylemlerimiz kapsamında, Eylem Planı yayım tarihinden itibaren; Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması; itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkân sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması; bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması,

* Uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması; Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi olmak üzere 6 adet eylemi başarıyla gerçekleştirdik."

Ara eleman sorunu nasıl çözülecek?

Yılmaz, toplantıda özellikle özel sektörle yaptığı istişarelerde istihdam eksenli önemli ihtiyaç alanı olarak dile getirilen 'Mesleki Teknik Eğitimde Özel Sektör Odaklı Dönüşüm' konusunu özel olarak ele alacaklarını; YOİKK’in kamu ve özel sektörü buluşturan avantajlarını kullanarak, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceri ve yetkinlikleri geliştirmeye hep birlikte odaklanacaklarını kaydetti.

Yılmaz şöyle devam etti: "Bu kapsamda özellikle mesleki ve teknik eğitim ile yüksekokul mezunu gençlerimizin kendi alanlarında çalışmasını teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması, mesleki ve teknik eğitimin öneminin tüm toplum kesimlerine ve ilkokuldan itibaren öğrencilerimize aşılanması amacıyla yürütülebilecek çalışmaları ele alacağız. Böylelikle, ülkemizde ihtiyaç duyulan ikiz dönüşüm için gerekli nitelikte insan kaynağımızı en etkili şekilde yetiştirecek, ara eleman sorununu kamu ve özel sektörün birlikte hareket ettiği işbirliği imkanlarıyla çözecek, istihdamı ve verimliliğimizi artıracak, istihdam ve yatırım dostu bir yaklaşımla ekonomimizi büyüteceğiz."