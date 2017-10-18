Dağıtım bağlantı bedeli tutarı belirlendi

18 Ekim 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), bağlantı hattında hem havai hem de yeraltı kablolarının kullanılması durumunda, birim bedel hesaplanırken havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmasına karar verdi.

EPDK'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 100 kW üzeri hatlar için bağlantı bedeli hesaplanırken, 100 kW‘ya kadar olan 75,20 TL/metre fiyatına, 100 kW üzerindeki her kW’nin 0,6 TL/m ile çarpılması ile bulunan bedelin ilave edilerek hesaplanması kararlaştırıldı.

Şirket tarafından bağlantı hizmeti alan tüketiciye aşağıda yer alan TL/metre bazlı bedeller dışında başka bir ad altında herhangi bir bedel uygulanmamasına karar verildi.