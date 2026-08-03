DeepSeek yapay zekâ maliyetinde 105 katlık fark attı

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Yapay zekâ şirketlerinin milyarlarca dolarlık veri merkezi yatırımları sürerken, modelleri çalıştırmanın maliyetinde yeni bir eşik ortaya çıktı.

Çinli DeepSeek’in güncellenen V4-Flash modeli, bilinen yapay zekâ modellerinin karşılaştırıldığı bağımsız testlerde en düşük görev maliyetine ulaştı.

Sonuçlar, yapay zekâ yarışında yalnızca en güçlü modeli geliştirmenin yeterli olmadığını gösteriyor. Şirketler için aynı görevi daha düşük faturayla tamamlayan modeller giderek daha önemli hale geliyor.

Görev başına maliyet 3 sente indi

Bağımsız araştırma kuruluşu Artificial Analysis, V4-Flash’ın ortalama bir test görevini yaklaşık 3 sentlik maliyetle tamamladığını hesapladı.

Bu rakam yalnızca modelin ilan edilen token fiyatına dayanmıyor. Hesaplamada bir görevin tamamlanması için kullanılan girdi, çıktı, önbellek ve muhakeme tokenleri birlikte değerlendiriliyor.

Böylece düşük liste fiyatına sahip olduğu halde uzun ve gereksiz yanıtlar üreten bir modelin gerçek maliyeti de hesaba katılıyor.

DeepSeek’in sonucu, V4-Flash’ın yalnızca token başına ucuz olmadığını, görevleri tamamlarken de düşük maliyet avantajını koruduğunu gösterdi.

Rakiplerle maliyet farkı açıldı

Aynı değerlendirmede Çinli Moonshot AI’ın Kimi K3 modeli için görev başına ortalama maliyet 86 sent olarak hesaplandı.

OpenAI’ın GPT-5.6 Sol modeli aynı testlerde yaklaşık 1,86 dolarlık maliyet oluştururken Anthropic’in Claude Fable 5 modeli için bu tutar 3,15 dolara ulaştı.

Bu tabloya göre V4-Flash, Claude Fable 5’ten yaklaşık 105 kat, GPT-5.6 Sol’dan ise 60 katın üzerinde daha düşük maliyetle çalıştı.

Kimi K3 ile karşılaştırıldığında da DeepSeek’in görev başına maliyet avantajı yaklaşık 29 kata ulaştı.

Aradaki fark, yapay zekâyı müşteri hizmetleri, içerik üretimi, kodlama ve belge analizi gibi yüksek hacimli işlerde kullanan şirketler açısından önemli bir gider değişimine işaret ediyor.

Milyonlarca işlemin yürütüldüğü sistemlerde görev başına birkaç sentlik fark bile yıllık bütçede büyük sonuçlar yaratabiliyor.

Performansta Google ile aynı puanı aldı

Düşük maliyet V4-Flash’ı değerlendirmedeki en güçlü model haline getirmedi. Ancak modelin fiyatına kıyasla ulaştığı performans seviyesi dikkat çekti.

V4-Flash, kodlama, muhakeme ve iş hayatına benzeyen görevlerin yer aldığı Dokuzlu Zekâ Endeksi’nde 100 üzerinden 50 puan aldı.

Bu sonuç Google’ın Gemini 3.6 Flash modeliyle aynı seviyeye karşılık geldi.

DeepSeek’in modeli, Meta’nın Muse Spark 1.1 modeli ile Z.AI tarafından geliştirilen GLM-5.2’nin yalnızca bir puan gerisinde kaldı.

Moonshot AI’ın Kimi K3 modeli ise 57 puanla V4-Flash’ın üzerinde yer aldı. OpenAI ve Anthropic’in daha güçlü modelleri de DeepSeek’e dokuz veya daha fazla puan fark attı.

Sonuçlar V4-Flash’ın en yüksek performansı değil, belirli bir performans düzeyini çok düşük maliyetle sunmayı hedeflediğini ortaya koydu.

Ucuzluk her görevde liderlik anlamına gelmiyor

Yapay zekâ modelleri arasında yalnızca fiyat üzerinden karşılaştırma yapmak yanıltıcı olabiliyor.

Daha gelişmiş bir model, pahalı görünmesine rağmen karmaşık bir görevi ilk denemede doğru tamamlayabilir. Daha ucuz bir model ise aynı sonuç için tekrar tekrar çalıştırılmak zorunda kalabilir.

Bu nedenle V4-Flash’ın avantajı özellikle orta düzey muhakeme, yoğun metin işleme, kod yardımı ve tekrarlanan kurumsal görevlerde öne çıkabilir.

Hukuk, finansal analiz, bilimsel araştırma veya kritik karar süreçlerinde ise daha yüksek doğruluk sağlayan pahalı modeller tercih edilmeye devam edebilir.

Şirketlerin yapay zekâ kullanımında tek modele bağlı kalmak yerine görevleri farklı modeller arasında dağıtması bekleniyor.

Basit ve yüksek hacimli işler DeepSeek gibi düşük maliyetli modellere, daha karmaşık görevler ise üst düzey modellere yönlendirilebilir.

Bir milyon token için iki ayrı fiyat

DeepSeek’in resmi fiyatlandırmasına göre V4-Flash, bir milyon girdi tokeni için 0,14 dolar ücretlendiriliyor.

Modelin ürettiği bir milyon çıktı tokeninin fiyatı ise 0,28 dolar seviyesinde bulunuyor.

Token; bir kelime, kelimenin bir parçası, noktalama işareti veya veri birimi olarak yapay zekâ sistemlerinin işlediği metin miktarını ölçmek için kullanılıyor.

Girdi tokenleri kullanıcının modele gönderdiği talimatları ve belgeleri, çıktı tokenleri ise modelin oluşturduğu yanıtları ifade ediyor.

DeepSeek ayrıca daha önce işlenmiş içeriğin yeniden kullanıldığı önbellekli sorgular için çok daha düşük fiyat uyguluyor.

Bu yapı özellikle aynı belgelerin, ürün bilgilerinin veya kurumsal veri tabanlarının tekrar tekrar sorgulandığı uygulamalarda maliyeti aşağı çekebiliyor.

Şirket, ilerleyen dönemde yoğun saatlerde normal fiyatın iki katına çıkabileceği yeni bir zirve saat tarifesine geçmeye de hazırlanıyor.

Çin içindeki rekabet sertleşiyor

DeepSeek, 2025 yılının başında R1 modeliyle küresel teknoloji piyasalarında büyük yankı uyandırmıştı.

Şirketin düşük maliyetle güçlü yapay zekâ geliştirebildiğini göstermesi, ABD’li teknoloji şirketlerinin veri merkezi ve çip yatırımlarının büyüklüğünü tartışmaya açmıştı.

Ancak DeepSeek’in ilk çıkışının ardından Çin’deki rakipler de hızla yeni modeller geliştirdi.

Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance ve Alibaba; fiyat, performans, açık model erişimi ve kurumsal kullanım alanlarında rekabeti büyüttü.

Alibaba’nın en gelişmiş modeli olarak tanıttığı Qwen3.8-Max’i duyurması da Çin’deki yarışın yalnızca DeepSeek üzerinden ilerlemediğini gösterdi.

V4-Flash’ın düşük maliyet hamlesi, DeepSeek’in yoğunlaşan rekabette yeniden fark yaratma girişimi olarak değerlendiriliyor.

V4-Pro sıradaki kritik eşik

DeepSeek’in V4 serisi iki farklı kullanım ihtiyacına göre şekilleniyor.

V4-Flash daha hızlı, düşük maliyetli ve yüksek hacimli işlemlere odaklanırken V4-Pro’nun daha güçlü muhakeme ve karmaşık görev kapasitesi sunması bekleniyor.

Şirket, V4-Flash’ın güncellenen sürümünde özellikle yapay zekâ temsilcilerinin araç kullanma, kod yazma ve çok aşamalı görevleri yürütme kabiliyetlerini geliştirdiğini açıkladı.

Model ayrıca farklı yapay zekâ yazılım arayüzleriyle uyumlu hale getirildi ve kodlama araçlarında kullanılabilmesi için yeni destek kazandı.

V4-Pro’nun resmi sürüm tarihi henüz açıklanmadı. Bu modelin performansı ve fiyatı, DeepSeek’in yalnızca ucuz modellerde değil, üst düzey yapay zekâ yarışında da ne kadar güçlü kalacağını gösterecek.

Şirketlerin yapay zekâ faturası değişebilir

V4-Flash testlerinin en önemli sonucu, yapay zekâ fiyat savaşının yazılım kullanan şirketlere doğrudan yansıyabilecek olması.

Müşteri sorularını yanıtlayan, belge özetleyen, rapor hazırlayan veya yazılım kodu üreten işletmeler aynı bütçeyle çok daha fazla işlem yapabilir.

Düşük maliyet aynı zamanda küçük şirketlerin ve girişimlerin daha önce yalnızca büyük teknoloji gruplarının karşılayabildiği yapay zekâ sistemlerine ulaşmasını kolaylaştırabilir.

Buna karşılık fiyatların hızla düşmesi, model geliştiren şirketlerin gelir ve kârlılık hesaplarını zorlaştırıyor.

Dev veri merkezi yatırımları sürerken yapay zekâ hizmetlerinin birim fiyatının gerilemesi, sağlayıcıları daha yüksek kullanım hacmi yaratmaya mecbur bırakabilir.

DeepSeek’in 3 sentlik test sonucu bu nedenle yalnızca yeni bir fiyat karşılaştırması değil, bütün sektörün iş modelini etkileyebilecek bir maliyet baskısı anlamına geliyor.