DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Altunkaya : Ortadoğu’daki savaş bölgeye büyük darbe vurdu
İslam coğrafyasının büyük bölümü savaş ortamında Ramazan Bayramını kutlamaya hazırlanırken, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, iş dünyası olarak bölge ekonomisinde ağır tahribata yol açan savaşın bir an önce sona ermesini beklediklerini söyledi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, İran’a yönelik saldırıların başlamasıyla birlikte bölge ekonomisinin ciddi bir darbe aldığını vurguladı. Altunkaya, savaş nedeniyle can kayıplarının her geçen gün arttığını ve bu yıkıcı çatışmanın sadece doğrudan tarafları değil, çevre ülkeleri de etkilediğini söyledi. Başkan Altunkaya, “İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ile başlayan gerginlik, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı. Bu savaş, dünya piyasalarını sarsarken, bölge ülkelerinin ekonomisine büyük bir darbe vuruyor ve faturası her geçen gün daha da ağırlaşıyor” ifadelerini kullandı.
“Riskler ve tehditler giderek çoğalıyor”
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar sonucu bölgenin adeta bir ateş çemberine döndüğünü kaydeden Altunkaya, savaşın sadece yıkım ve ölüm anlamına geldiğini dile getirdi. Başkan, “Savaş, üretimin durması ve ticaretin aksaması demektir. İnsanların temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşamaması anlamına gelir. Bugün Ortadoğu’da yaşanan bu çatışmalar, sadece İran ve İsrail arasındaki ticareti değil, tüm bölge ülkeleriyle olan ticareti olumsuz etkiliyor. Turizm sektörü büyük ölçüde durdu, enerji ve navlun maliyetleri yükseldi. Riskler ve tehditler artarken, belirsizlikler çoğaldı. Böyle bir ortamda ticaret ciddi şekilde durdu” dedi.
“Türkiye’nin izlediği politika destekleniyor”
Ortadoğu’nun kan ve barut kokusuyla kaplandığı bir ortamda Türkiye’nin izlediği politikayı desteklediklerini de ifade eden Başkan Altunkaya, şunları söyledi: “Türkiye, geçmiş deneyimlerinden aldığı derslerle çok olumlu ve yapıcı bir politika izliyor. Risk alıyor, sorumluluk üstleniyor ve gerektiğinde elini taşın altına koyuyor. Ortadoğu’daki gerilimin daha büyük çatışmalara dönüşmesini engellemek ve sorunları diplomasi yoluyla çözmek için büyük çaba harcıyor. Ülkemizin çevresinde deyim yerindeyse adeta bir ateş çemberi var. Hükümetimiz, ülkemizi bu ateş çemberinden korumak için son derece temkinli ve doğru adımlar atıyor. Silahların susması ve bölgeye barışın gelmesi konusunda umudumuzu kaybetmiş değiliz. Eğer diplomasiye fırsat tanınırsa, bölgenin tamamen ateşe verilmesinin önüne geçilebilir. Biz, tarafların yeniden masaya dönmesini, müzakere yollarının açık tutulmasını ve savaşın sona ermesini bekliyoruz.” Altunkaya, savaşın bölge ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkilerini de ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Ticaretin durması, lojistik ve enerji maliyetlerinin yükselmesi, turizm ve üretim sektörlerinin sekteye uğraması gibi sorunların, bölgedeki şirketler ve girişimciler açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.
Diplomasi ve barış umudu sürüyor
Altunkaya, savaşın sona ermesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Savaşın ekonomik ve insani maliyeti her geçen gün büyüyor. Bu nedenle diplomasiye her zamankinden daha fazla fırsat tanınmalı, taraflar masaya dönmeli ve sorunlar görüşmelerle çözülmeli” dedi.