DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı Altunkaya : Ortadoğu’daki savaş bölgeye büyük darbe vurdu

Dış Ekonomik İlişkiler Ku­rulu (DEİK) Türkiye-Su­riye İş Konseyi Başkanı Mahsum Altunkaya, İran’a yöne­lik saldırıların başlamasıyla bir­likte bölge ekonomisinin ciddi bir darbe aldığını vurguladı. Al­tunkaya, savaş nedeniyle can ka­yıplarının her geçen gün arttığı­nı ve bu yıkıcı çatışmanın sade­ce doğrudan tarafları değil, çevre ülkeleri de etkilediğini söyle­di. Başkan Altunkaya, “İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırı­ları ile başlayan gerginlik, bölge­deki tansiyonu zirveye taşıdı. Bu savaş, dünya piyasalarını sarsar­ken, bölge ülkelerinin ekonomi­sine büyük bir darbe vuruyor ve faturası her geçen gün daha da ağırlaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Riskler ve tehditler giderek çoğalıyor”

ABD ve İsrail’in İran’a yöne­lik başlattığı askeri operasyon­lar sonucu bölgenin adeta bir ateş çemberine döndüğünü kay­deden Altunkaya, savaşın sadece yıkım ve ölüm anlamına geldiğini dile getirdi. Başkan, “Savaş, üre­timin durması ve ticaretin aksa­ması demektir. İnsanların temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ula­şamaması anlamına gelir. Bugün Ortadoğu’da yaşanan bu çatış­malar, sadece İran ve İsrail ara­sındaki ticareti değil, tüm bölge ülkeleriyle olan ticareti olumsuz etkiliyor. Turizm sektörü büyük ölçüde durdu, enerji ve navlun maliyetleri yükseldi. Riskler ve tehditler artarken, belirsizlikler çoğaldı. Böyle bir ortamda ticaret ciddi şekilde durdu” dedi.

“Türkiye’nin izlediği politika destekleniyor”

Ortadoğu’nun kan ve barut ko­kusuyla kaplandığı bir ortam­da Türkiye’nin izlediği politi­kayı desteklediklerini de ifade eden Başkan Altunkaya, şunla­rı söyledi: “Türkiye, geçmiş de­neyimlerinden aldığı derslerle çok olumlu ve yapıcı bir politi­ka izliyor. Risk alıyor, sorumlu­luk üstleniyor ve gerektiğinde elini taşın altına koyuyor. Orta­doğu’daki gerilimin daha büyük çatışmalara dönüşmesini en­gellemek ve sorunları diplomasi yoluyla çözmek için büyük çaba harcıyor. Ülkemizin çevresinde deyim yerindeyse adeta bir ateş çemberi var. Hükümetimiz, ül­kemizi bu ateş çemberinden ko­rumak için son derece temkinli ve doğru adımlar atıyor. Silah­ların susması ve bölgeye barışın gelmesi konusunda umudumu­zu kaybetmiş değiliz. Eğer dip­lomasiye fırsat tanınırsa, bölge­nin tamamen ateşe verilmesinin önüne geçilebilir. Biz, tarafla­rın yeniden masaya dönmesini, müzakere yollarının açık tutul­masını ve savaşın sona ermesini bekliyoruz.” Altunkaya, savaşın bölge ekonomisi üzerindeki yı­kıcı etkilerini de ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Ticaretin durma­sı, lojistik ve enerji maliyetleri­nin yükselmesi, turizm ve üre­tim sektörlerinin sekteye uğra­ması gibi sorunların, bölgedeki şirketler ve girişimciler açısın­dan ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Diplomasi ve barış umudu sürüyor

Altunkaya, savaşın sona er­mesi ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için diplomatik ça­baların artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Savaşın ekono­mik ve insani maliyeti her geçen gün büyüyor. Bu nedenle diplo­masiye her zamankinden daha fazla fırsat tanınmalı, taraflar masaya dönmeli ve sorunlar gö­rüşmelerle çözülmeli” dedi.