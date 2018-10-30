Demir İpek Yolu, 1 yılda 110 bin ton yük taşıdı

30 Ekim 2018

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının hizmete alınmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı derlemeye göre, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından hizmet verilen hat, Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Ortadoğu aksını en ekonomik, en güvenli ve en elverişli rota haline getirdi.

BTK Demiryolu üzerinden Kazakistan ile Türkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede yapılan taşımacılık, Hazar Denizi'nin durumuna göre 180 saatte tamamlanıyor.

Bugüne kadar 116 trenle toplam 110 bin ton yükün taşındığı hattan yapılan taşımacılık, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Kazakistan-Rusya-Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan-Çin ve Çin-Avrupa destinasyonlarıyla devam ediyor.

Hat üzerinden Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasında karşılıklı olarak haftada üç tren işletilirken, Türkiye'den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Rusya'ya inşaat malzemesi, gıda maddesi, temizlik ve tarım ürünleri taşınıyor. Söz konusu ülkelerden de Türkiye'ye tahıl, demir, çinko gibi ürünler getiriliyor.

60 ülke faydalanıyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının önemli bir parçasını oluşturduğu ve Çin'den Avrupa'ya uzanan "Orta Koridor" ile Türkiye'den başlayarak sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi'nden feribotla Türkmenistan, Kazakistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ulaşılıyor. Bu koridordan direkt ve dolaylı faydalanabilen ülke sayısı 60'ı buluyor.

BTK Demiryolu hattının daha etkin ve verimli işletilmesini sağlamak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde alınan tedbirler kapsamında, taşınan eşyaların gümrük işlemleri "basitleştirilmiş usul" kapsamında gerçekleştirilmeye başlandı. Böylece gümrük işlemleri, tren başına yaklaşık 60 konteyner olmak üzere 10-15 dakikaya düşürüldü.

Bölge ve ülke demiryolu idareleri ve lojistik sektörüyle yakın iş birliği içinde olan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, BTK Demiryolu hattının geçtiği ülkelerle Orta Koridor'a üye ülkelerce cazip tarifeler uygulanmasını sağladı. Bu durum taşımacıların bu hatta olan ilgisini artırdı.

TCDD Taşımacılık, Çin, Kazakistan, Hazar Denizi su alanı, Azerbaycan, Gürcistan'dan geçen ve devamında Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine kadar ulaşan Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı Birliği'ne (TITR) 15 Şubat'ta üye olarak, hattın etki alanını daha da genişletme yönünde önemli bir adım attı. Bu birliğin yönetim kurulunda TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt da görev yapıyor.

Hedef 17 milyon ton yük taşınması

Diğer taraftan, Marmaray Projesi'nin gelecek yıl tamamlanmasıyla Çin'den Londra'ya demir yoluyla kesintisiz yük taşınması mümkün hale gelecek. Böylece Çin ile Avrupa ülkeleri arasında gerçekleşen ticarette ürünler daha da kısa sürede ulaştırılabilecek.

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için Çin Halk Cumhuriyeti tarafından 2013'te başlatılan "Bir Kuşak, Bir Yol Girişimi" de ulaştırmanın çok ötesinde ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanları kapsayan çok yönlü bir proje olarak bölge ülkeleri tarafından büyük destek görüyor.

Bir Kuşak, Bir Yol Projesi, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları boyunca uzanıyor ve bir uçtaki Doğu Asya ülkelerini Avrupa ülkelerine bağlıyor.

Çin'in başkenti Pekin ile İngiltere'nin başkenti Londra'yı Türkiye üzerinden birbirine bağlamayı hedefleyen hattın en önemli bölümünü Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı oluşturuyor.

BTK Demiryolu hattında orta vadede 3 milyon, uzun vadede ise yıllık 17 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Kaynak: AA