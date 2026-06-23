Demir: Konutta yavaşlamanın ana nedeni finansmana erişim sorunu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son konut satış verilerini değerlendiren İMSİAD ve İMSİFED Başkanı Şeref Demir, Türkiye genelinde ve Bursa’da konut piyasasında görülen yavaşlamanın temelinde finansmana erişim sorununun bulunduğunu söyledi.
İnşaat ve gayrimenkul sektörünün ekonomik büyüme, istihdam ve kentlerin dönüşümü açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Demir, sektörün yeniden ivme kazanabilmesi için özellikle ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara yönelik destekleyici finansman modellerinin devreye alınması gerektiğini ifade etti.
Konut talebi var, satış finansmana takılıyor
Bursa’da konut talebinin canlılığını koruduğunu belirten Demir, nüfus artışı, göç hareketleri ve yeni konut ihtiyacının piyasayı dinamik tuttuğunu ancak bu talebin satışa dönüşmesinde finansman koşullarının belirleyici olduğunu söyledi.
Yüksek kredi faizleri ve krediye erişimde yaşanan sınırlamaların vatandaşların konut alım kararlarını ertelemesine neden olduğunu ifade eden Demir, deprem riski taşıyan ve önemli ölçüde eski yapı stokuna sahip şehirlerde konut üretimi ile dönüşüm projelerinin sürdürülebilmesi için finansman mekanizmalarının daha etkin işletilmesi gerektiğini kaydetti.
İlk el konut satışlarının artırılmasının yalnızca sektör açısından değil şehirlerin geleceği açısından da önem taşıdığını belirten Demir, ikinci el piyasasındaki hareketliliğin tek başına yeterli olmadığını söyledi.
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yapı stokunun yenilenmesinin yeni konut üretimiyle mümkün olacağını ifade eden Demir, ilk el satışların artmasının daha güvenli, enerji verimliliği yüksek ve güncel deprem yönetmeliklerine uygun yapıların yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Bursa’nın sanayisi, üretim kapasitesi ve ekonomik büyüklüğüyle Türkiye’nin lokomotif kentlerinden biri olduğunu belirten Demir, yeni konut üretiminin desteklenmesinin kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıracağını ifade etti.
Özel finansman desteği çağrısı
Sektörde bekleyen ciddi bir talep bulunduğunu ancak mevcut finansman koşullarının bu talebi harekete geçirmekte yetersiz kaldığını belirten Demir, özellikle ilk kez ev alacak vatandaşlar için uzun vadeli ve erişilebilir faiz oranlarına sahip kredi modelleri oluşturulması gerektiğini söyledi.
Demir, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda yaşayan vatandaşların yeni konutlara geçişini kolaylaştıracak özel finansman desteklerinin hayata geçirilmesinin yalnızca konut satışlarını değil, şehirlerin depreme karşı dayanıklılığını da artıracağını vurguladı.