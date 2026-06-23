Demir: Konutta yavaşlamanın ana nedeni finansmana erişim sorunu

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İnşaat ve gayrimenkul sektörü­nün ekonomik büyüme, istihdam ve kentlerin dönüşümü açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Demir, sektörün yeniden ivme kazanabilmesi için özellik­le ilk kez konut sahibi olacak va­tandaşlara yönelik destekleyici finansman modellerinin devreye alınması gerektiğini ifade etti.

Konut talebi var, satış finansmana takılıyor

Bursa’da konut talebinin can­lılığını koruduğunu belirten De­mir, nüfus artışı, göç hareketleri ve yeni konut ihtiyacının piyasa­yı dinamik tuttuğunu ancak bu talebin satışa dönüşmesinde fi­nansman koşullarının belirleyi­ci olduğunu söyledi.

Yüksek kredi faizleri ve krediye erişimde yaşanan sınırlamaların vatandaşların konut alım kararla­rını ertelemesine neden olduğu­nu ifade eden Demir, deprem riski taşıyan ve önemli ölçüde eski ya­pı stokuna sahip şehirlerde konut üretimi ile dönüşüm projelerinin sürdürülebilmesi için finansman mekanizmalarının daha etkin iş­letilmesi gerektiğini kaydetti.

İlk el konut satışlarının artı­rılmasının yalnızca sektör açı­sından değil şehirlerin geleceği açısından da önem taşıdığını be­lirten Demir, ikinci el piyasasın­daki hareketliliğin tek başına ye­terli olmadığını söyledi.

Türkiye’nin ihtiyaç duydu­ğu yapı stokunun yenilenmesi­nin yeni konut üretimiyle müm­kün olacağını ifade eden Demir, ilk el satışların artmasının daha güvenli, enerji verimliliği yüksek ve güncel deprem yönetmelikle­rine uygun yapıların yaygınlaş­masına katkı sağlayacağını dile getirdi. Bursa’nın sanayisi, üre­tim kapasitesi ve ekonomik bü­yüklüğüyle Türkiye’nin lokomo­tif kentlerinden biri olduğunu belirten Demir, yeni konut üreti­minin desteklenmesinin kentsel dönüşüm sürecini de hızlandıra­cağını ifade etti.

Özel finansman desteği çağrısı

Sektörde bekleyen ciddi bir ta­lep bulunduğunu ancak mevcut finansman koşullarının bu tale­bi harekete geçirmekte yetersiz kaldığını belirten Demir, özel­likle ilk kez ev alacak vatandaş­lar için uzun vadeli ve erişilebilir faiz oranlarına sahip kredi mo­delleri oluşturulması gerektiği­ni söyledi.

Demir, kentsel dönüşüm kap­samında riskli yapılarda yaşa­yan vatandaşların yeni konutla­ra geçişini kolaylaştıracak özel finansman desteklerinin haya­ta geçirilmesinin yalnızca konut satışlarını değil, şehirlerin dep­reme karşı dayanıklılığını da ar­tıracağını vurguladı.