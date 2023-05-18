DenizBank ve TED'den depremzede çocuklara "afet bursu" desteği

Bankadan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında halihazırda burs desteği sağlanan 100 öğrenciye ilave olarak, depremden etkilenen ilköğretim ve lise çağındaki 100 çocuğa daha 8 yıl boyunca, tüm eğitim hayatlarını kapsayan burs desteği sunulacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 6 Şubat'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadıklarını belirterek, her zamanki gibi el birliğiyle bu afetin üstesinden gelmeye çalıştıklarını bildirdi.

Geride kalan çok fazla depremzede bulunduğunu ve bu büyük felaketten sağ çıkan çocukların bazılarının ebeveynsiz kaldığını kaydeden Ateş, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile çok önemli bir inisiyatife imza attıklarını anlattı. Ateş, depremzede çocuklar için yaptıkları iş birliğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Anne ve babasını kaybeden evlatlarımızın ya da ebeveynlerinden biri hayatta olsa bile gerekli yaşam mücadelesini verecek maddi güçten yoksun insanlarımızın çocuklarının eğitimi gündemde. Biz de 19 yıldır aralıksız bağışçı olarak desteklediğimiz TED'in, depremzede çocuklarımızın eğitimini üstlenmek üzere hayata geçirdiği inisiyatife katkıda bulunmaya karar verdik.

Halihazırda burs desteği sağladığımız 100 öğrencimize ilave olarak, depremde ebeveynlerini kaybeden 100 çocuğumuzun daha eğitim hayatları süresince onlara destek olacağız. Bu çocuklarımızın, TED kültürüyle yoğrulmuş bir eğitimden geçerek yetişmiş iş gücü olarak ülkemize bilim adamları düzeyinde katkı sağlayacakları günleri bekliyoruz. İş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Çocuklarımızı desteklemekten gurur duyuyoruz"

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da afetlerde sürdürülebilir destek sunmanın öneminden bahsederek, anaokulundan üniversite eğitimlerinin sonuna kadar, depremde annesini ve babasını ya da ebeveynlerinden birini kaybeden çocuklara destek olacaklarını bildirdi.

Pehlivanoğlu, "95 yıl önce büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, ülkemizde eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak çok uzun zamandır doğru, bilinçli ve sonuca ulaşabilecek desteklerde bulunan, başta Hakan Ateş olmak üzere tüm DenizBank ailesine teşekkür ediyoruz.Depremde ebeveynlerini kaybetmiş evlatlarımızın acısını azaltmak üzere yaşamları boyunca onlarla beraber yürüyeceğiz. Cumhuriyetin kurmuş olduğu çağdaş bir sivil toplum kuruluşu olarak bundan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.