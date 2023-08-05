Deprem bölgesinde esnafa altı ayda 4.1 milyar lira kredi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, depremin hemen ardından Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren Bakanlığa bağlı gümrük ve serbest bölge teşkilatları ile ticaret il müdürlüklerinin imkanları bölgeye yönlendirildi.

Bakanlıkça yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışından gelen yardım malzemeleri, gümrük vergilerinden muaf olarak ve izin ya da işlem uygulanmadan yurt içine hızlı şekilde sevk edildi.

8 bine yakın sevk

Bu kapsamda, karayoluyla 4 bin 748, havayoluyla 2 bin 765, deniz yoluyla 378 ve demir yoluyla 18 olmak üzere 7 bin 909 sevk işlemi gerçekleştirildi. 120 ülkeden gönderilen muhtelif giyim eşyası, gıda ve sağlık malzemesi, tıbbi cihaz, arama kurtarma ekipmanları ve iş makinelerinin gümrük kapılarından geçişi sağlandı.

E-ticarette yardımlaşma

Bakanlık öncülüğünde "e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği" başlatıldı. Depremde öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satışının yapıldığı e-seferberlikte, elektronik ticaret pazar yerleri üzerinden yapılan satışlarda satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmadı. Satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sundu. Vatandaşların satın aldığı ürünler, ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içinde deprem bölgesine ulaştırıldı.

Ülkede faaliyet gösteren e-ticaret pazar yerleri ve diğer e-ticaret işletmeleri ile kargo ve lojistik işletmelerinin katılımıyla "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kampanyasında satılan ürün sayısı 4 milyon 718 bin 191, satılan ürünlerin toplam bedeli ise 397 milyon 336 bin 69 lira oldu.

4 milyar liralık kredi

Depremden etkilenen illerde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından, 1 yıl ödemesiz, 5 yıl vadeli ve 250 bin lira limitli faiz indirimli kredi kullandırıldı.

Bu kapsamda 30 Haziran itibarıyla afet bölgesindeki illerde 16 bin 601 esnaf ve sanatkara kullandırılan kredi tutarı 4 milyar 110 milyon 704 bin liraya ulaştı.

İndirimli kredilere erteleme

Depremler nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla ya da doğrudan Halkbank'tan kullandıkları faiz indirimli kredilerin taksit ödemeleri 6 ay ertelendi.

Daha önce faiz indirimli kredilerden yararlanmış esnaf ve sanatkarların kredilerden yeniden faydalanmak için beklemeleri gereken süre 5 yıldan 3 yıla indirildi, 75 bin liranın altındaki desteklerden süre beklemeden yararlanmanın ise önü açıldı.

TESKOMB da gecikmiş borçlar için yapılandırma uygulaması başlattı. Bu kapsamda, borçların faizleri silinerek, anapara ödemeleri 6 ay ertelendi.

İhracatçılara kolaylık sağlandı

Yapılan düzenlemeyle mücbir sebep nedeniyle ihracat gerçekleştirilmeden ihracat taahhüdünün kapatılması, telef veya kaybolan miktar kadar ithalata izin verilmesi, başka bir firmaya ithal eşyasının devri imkanları sağlandı.

Vergi, resim ve harç istisnası mevzuatı kapsamında da ilgili banka tarafından krediye ilişkin ihracat taahhüdü süresinin uzatılması imkanı tanındı.

Depremin etkilediği illerde merkezi bulunan firmaların Bakanlıktan aldıkları ihracat belgelerine ek süre verildi.

Deprem sonrası acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 lira, yol üzeri denetimler sonucu belirlenen dinlenme tesislerine ise toplam 1 milyon 860 bin lira idari para cezası uygulandı.