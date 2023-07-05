Deprem konutlarının maliyeti 100 milyar doları bulacak

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Özhaseki, ekonomik olarak maliyetinin zorluğunun yanında kış gelmeden vatandaşı, yapılan ve sağlam konutlara yerleştirmenin ise ayrı bir zorluk olduğunu belirtti. Özhaseki, şunları söyledi: “İstanbul’dan müteahhitler arıyorlar, ‘ekipleri Deprem bölgesine çektiniz ama biz burada usta bulamıyoruz. Günlük bin 500 TL’ye çalışacak işçi bulamıyoruz…’ Eleman zorluğu yaşanıyor.

Türkiye’ye hem üreten hem yurtdışına malzeme satışı yapan bir ülke. İnşaatta kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu yerli üretim. Usta bulabilmek zor hale geliyor. Ama hepsinin bir çözümü var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza bir arzımız olacak. İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir takım kararlar alacağız. Bir basın toplantısı yaparak, aldığımız kararları açıklayacağız.”

Ticaret canlanmadan şehir ayağa kaldırılamaz

Bu arada, ağır hasarlı bina sayısının 40 bin, ticarethane sayısının 20 bin olduğu Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, çarşı diye tabir edilen bölgedeki ağır hasarlı binaların yıkım ve moloz kaldırma işlemlerinin daha hızlı yapılması çağrısında bulundu.

Sadıkoğlu, “Yıkım ve moloz kaldırma işlerinde şehir merkezine ağırlık verilmeli. Yıkımlar hızlıca yapılmalı, çarşının ayağa kalkması için düşünülen proje hızlıca uygulanmalı. Ekonominin canlı tutulduğu, ticaretin merkezi dediğimiz çarşımız tamamlanmadan, esnafımıza hakları korunarak yeni işyerleri teslim edilmeden tüm konutlar tamamlansa dahi bir anlamı yok. Şehri yeniden ayağa kaldırmak istiyorsak önce ticareti ayağa kaldırmamız lazım” dedi.