Deri 2022’de 2 milyar dolar ile ihracatta rekor kırdı
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deri ve deri mamulleri sektörünün aralık ayında 182,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti.
Karaca, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ilk 3 ülkeden Ukrayna’ya yüzde 1.200 artışla 31,7 milyon dolar, Almanya’ya yüzde 10,5 azalışla 12,1 milyon dolar ve İtalya’ya yüzde 13,4 düşüşle 8,5 milyon dolarlık dış satım yapıldığını bildirdi.
Güven Karaca, 2022 ihracat rakamlarında ciddi artış yakaladıklarını vurgulayarak, “Sektörümüz, ocak-aralık döneminde yüzde 19 artışla 2 milyar 57 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Böylece tüm zamanların dönemsel ihracat rekorunu kıran deri ve deri mamulleri sektörü, 2 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek önemli bir eşiği geride bırakmış oldu” dedi.